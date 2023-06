Ugen starter med godt nyt til de haveejere, der er trætte af visne blomster og gule pletter på græsplanen.

Der er nemlig regn på vej.

Mandag starter med solskin i stort set hele landet, men i løbet af dagen kommer der et lavtryk ind fra sydvest, og med den følger regnen.

»Dagen ligger flot ud med solskin de fleste steder, men mod sydvest lurer en for nogen længe savnet gæst i form af en front med regn,« skriver Trine Pedersen, der er meteorolog hos DMI, i sin kommentar til dagens vejr.

Skyerne vil i løbet af formiddagen ramme Syd- og Sønderjylland samt Østjylland, mens Nordjylland og Fyn først vil se skydækket om eftermiddagen.

København og Nordsjælland forventes først at mærke regndråberne i aften.

Det er dog ikke store mængder regn, danskerne skal forvente at få. Faktisk er det ret usikkert, hvor mange dråber, der vil falde.

»Præcis hvor meget regn fronten medbringer er der lige så mange bud på, som der er prognoser, og det er ikke sikkert, at alle får regn i dag,« skriver Trine Pedersen.

Temperaturerne forventes i dag at komme til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Men lokale steder kan det blive lidt varmere.

Men det er ikke sådan, at regnen vil vælte ned over Danmark resten af ugen.

Tirsdag og onsdag ser det ud til, at der vil være et højtryk hen over Danmark med temperaturer på 22 til 27 grader.

Og hvordan vejret vil være på fredag, hvor det som bekendt er sankthans, er stadig et godt spørgsmål.