Velbehandlede hiv-positive smitter ikke, påpeger Statens Serum Institut. Søndag markeres kamp mod aids.

Verden over markeres søndag World Aids Day, der skal sættes fokus på kampen mod hiv og aids.

I Danmark er det fortsat mænd, der har sex med mænd, som hyppigst smittes med hiv, oplyser Statens Serum Institut på sin hjemmeside. Og selv om der er sket meget i Danmark, så er der stadig et stykke vej endnu.

- Selv om der lader til at være et fald i antallet af nye hiv-infektioner i denne gruppe, ikke mindst på grund af nyere forebyggelsesmetoder, er der stadig lang vej at gå, før hiv-smitte blandt MSM (mænd, der har sex med mænd, red.) er en saga blot, udtaler sektionsleder Susan Cowan på hjemmesiden.

Ifølge sektionslederen er aids- og hivsmitte fortsat omgærdet af stigmatisering.

Derfor får alle mænd, der har sex med mænd, ikke benyttet sig af de mange muligheder, der ellers er i Danmark, lyder det fra Susan Cowan.

Mulighederne tæller blandt andet effektiv forebyggelse, hyppig og gratis hiv-test og mulighed for gratis og virksom behandling hurtigt efter diagnosen.

- Derfor er et stort ønske, at såvel fællesskaber blandt MSM, som i almenbefolkningen aktivt vil modarbejde dette stigma, som blandt andet udspringer af ubegrundet angst for hiv-positive.

- Her er den vigtigste besked, at velbehandlede hiv-positive ikke smitter. Heller ikke ved ubeskyttet sex, siger Susan Cowan på hjemmesiden.

I København markeres World Aids Day normalt med 2000 lys på Gammel Torv eller Nytorv i midten af København. Hvert lys repræsenterer et menneske, der er død af aids i Danmark, oplyser Aids Fondet.

I år er lysene flyttet til pladsen ved siden af Trinitas Kirke. De tændes klokken 15.

I Danmark blev der sidste år diagnosticeret 159 personer med hiv. Herudover blev 59 personer, der i forvejen havde fået diagnosen i udlandet, diagnosticeret.

49 af de 159, der fik diagnosen, er indvandrere, som var smittet, inden de kom til Danmark.

Ifølge FN-programmet Unaids lever cirka 40 millioner mennesker med hiv på verdensplan, hvoraf cirka otte millioner ikke ved, at de er smittet.

/ritzau/