Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mangler bilen lidt juice? Så vil onsdag være en god dag at tage et smut for tankstationen.

For i en tid med stigende priser på noget nær alt (kan det ofte føles som), er det ganske anderledes med benzinpriserne.

De går i øjeblikket ned og ned og ned, efter tidligere på året at have ramt rekordhøje niveauer.

Der er vi ikke længere.

Kan den lave benzinpris få dig til at tanke i dag?

Faktisk er prisen i dag den laveste i ti måneder. Det viser et lyntjek, som B.T. har taget af priserne hos forhandlere i Danmark.

Hos Circle K er prisen onsdag 13,59 kroner pr. liter for selskabets oktan 95-benzin – 'Miles 95' – og lige præcis 13,59 kroner var prisen senest 21. februar i år.

Nærmest samme billede ses hos o.k.

Her er prisen onsdag 13,49 kroner for 'Blyfri 95', og den pris havde selskabet senest på standeren 13. februar.

I den sammenhæng er det værd at huske på, at benzinpriserne i begyndelsen af juni i år nåede et rekordniveau på et stykke over 18 kroner pr. liter.

Men.

Et blik yderligere tilbage i tiden på de historiske priser viser altså også, at for bare to år siden, i 2020, kostede benzin faktisk lige under eller over ni kroner pr. liter. Det er yderligere fire-fem kroner lavere end det øjeblikkelige niveau.