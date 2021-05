For første gang i lige over syv måneder letter der fredag igen et charterfly fra Danmark.

»Vi er meget glade og oppe at køre over, at vi endelig kan sende et charterfly på vingerne igen,« siger Mikkel Hansen, pressechef hos rejseselskabet TUI.

Kl. 16.30 vil der sidde 189 passagerer på en Boing 737-80, når den forlader Københavns Lufthavn og sætter kursen mod Mallorca.

På grund af coronapandemien og de dertilhørende restriktioner har det ikke været muligt at sende danske solhungrende turister ud over landets grænser siden oktober. Men nu er det slut. Rejsevejledningerne er lempet, og TUI bliver det første danske selskab, der kan sende gæster afsted.

Vil du gerne på charterferie til udlandet i løbet af sommeren?

Pressechef Mikkel Hansen fra TUI fortæller, at interessen i de seneste uger har været »massiv og voldsom«. Eksempelvis er de første tre afgange til Mallorca revet væk på rekordtid. Nu indsættes der så ekstrafly til den spanske ferieø.

»Mønstret har ellers været, at mange danskere kun har turdet at bestille rejser til sensommeren eller efteråret, men i det samme den lempede rejsevejledning kom ud, så gik det helt bananas. Folk ville afsted nu,« siger Mikkel Hansen.

For Tui har flyene stået stille i 217 dage, siden seneste charterfly blev sendt til Cypern midt i oktober.

Det samme er tilfældet for den anden store danske rejsearrangør Spies, der lørdag sender sine første sommercharterfly afsted. Destinationen er ligeledes Mallorca.

Alcudia-stranden på Mallorca. Foto: CATI CLADERA Vis mere Alcudia-stranden på Mallorca. Foto: CATI CLADERA

Her er det ekstra store fly med afgang fra København kl. 6.30 fuldt booket, mens det samme er tilfældet kl. 7.10 fra Billund. I alt 608 rejselystne danskere skal afsted i morgen.

»For os er det en form for symbol på, at nu starter vi op igen. Nu bygger vi op efter 15 måneder, der har været utroligt udfordrende at komme igennem, og om en halvt til et helt år kan vi forhåbentlig være tilbage til noget, der ligner normale tilstande,« siger Spies-direktør Jan Vendelbo.

Selskabet åbner i de kommende uger op for ugentlig afgange til endnu flere rejsemål. 26. maj går det første charterfly til de spanske øer Gran Canaria, 7. juni bliver det portugisiske Madeira og den første afgang til Grækenland er indtil videre sat til 10. juni.

Som hos TUI har man også hos Spies mærket en kolossal interessere fra danskere med udlængsel.

Kan vi nok af strandbilleder fra Mallorca? Nej, vel? Foto: JAIME REINA Vis mere Kan vi nok af strandbilleder fra Mallorca? Nej, vel? Foto: JAIME REINA

»Vi vidste jo godt, at der kunne komme en ketchupeffekt, men det er væsentligt mere, end vi havde regnet med, og lige nu sælger vi over 100 procent mere end i et normalt år som eksempelvis i 2019. Der er så meget tryk på, at vi næsten ikke kan følge med,« siger Jan Vendelbo fra Spies:

»Da vi åbnede i lørdags var eksempelvis efter tre minutter næsten 100 mennesker i kø, og jeg skal simpelthen beklage over for alle vores kunder, men vi har kaldt alt ind. Det er jo nok den opsparede rejselyst, der nu bliver sluppet fri.«