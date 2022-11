Lyt til artiklen

Tirsdag er ikke just den dag, folk oftest vælger at lade sig gifte.

Denne tirsdag er dog en undtagelse – og det af en helt særlig grund.

Dagens dato, 22.11.22, er nemlig et såkaldt palindrom, hvilket betyder, at tallene giver samme mening, om det læses forfra eller bagfra.

Derfor er der tirsdag også særligt travlt på Randers Rådhus, beretter TV 2 Østjylland.

På trods af at det foruden at være hverdag også bare er en kold, grå efterårsdag, har hele 14 par valgt at lade sig vie på rådhuset på palindromdatoen.

»Vi har en erfaring med, at mange gerne vil giftes på en speciel dato. Manden kan i hvert fald altid huske den,« fortæller Hanne Kristensen, der er faglig leder i Borgerservice, til mediet.

Hele 14 vielser på en – ellers helt almindelig – tirsdag er »ganske pænt«, forklarer den faglige leder til TV 2 Østjylland.

Tidligere på året hittede datoen 22.02.22 da også – og slog faktisk 22. november i popularitet i Randers Kommune. Her blev 19 par nemlig viet.