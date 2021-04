For rigtig mange mennesker landet over er onsdag 21. april 2021 en festdag. Restauranter, barer, caféer åbner igen. Det samme gør landets brune værtshuse, som er samlingssted og andet hjem for mennesker fra Ringkøbing til København.

Klokken 08.00 præcis slog værtshuset Kanal Bodega på Christianshavn i København dørene op efter måneders nedlukning. Og allerede der stod den første stamkunde klar udenfor døren.

»Jamen, jeg skal egentlig til brunch på den anden side af kanalen – lige derovre – og så skulle jeg lige have en øl,« siger christianitten Basse og peger.

»Jeg drikker egentlig ikke for tiden, men dagen i dag skulle lige fejres,« siger han.

Basse stod klar udenfor Kanal Bodega klokken 08.00 onsdag morgen, da bodegaen genåbnede efter måneders nedlukning. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Basse stod klar udenfor Kanal Bodega klokken 08.00 onsdag morgen, da bodegaen genåbnede efter måneders nedlukning. Foto: Jeppe Elkjær

Da B.T. ankommer til Kanal Bodega omkring 08.25 onsdag morgen, er der ikke propfyldt.

Men foruden Basse, der sidder udenfor og nyder sin øl, da han ikke har et coronapas, så er der to andre stamkunder indenfor.

Det er Jytte Hansen, der bor på Islands Brygge, og Fymse fra Christianshavn.

»Fymse, det hedder jeg her på stedet, så det skriver du bare,« siger hun.

»For rigtig mange mennesker er det lokale værtshus et samlingssted. Så det er en glædens dag, at der er åbent igen,« siger Fymse, der nyder en kold pilsner med veninden.

Og det betyder meget for de to veninder, at være tilbage på deres elskede værtshus.

»Det er ikke så længe siden, jeg drømte, at vi to var her og nød en øl sammen. Så det er skønt, vi kan være her igen,« siger Jytte.

Jytte (tv) og Fymse nyder en kold øl på deres stamværtshus Kanal Bodega på Christianshavn på morgenen for den store genåbning. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Jytte (tv) og Fymse nyder en kold øl på deres stamværtshus Kanal Bodega på Christianshavn på morgenen for den store genåbning. Foto: Jeppe Elkjær

Mens vi snakker dukker endnu en stamkunde op.

Det er Kim. Han er 68 år og pensionist.

Og så er han alene. Derfor er det en festdag for Kim.

»Jeg skal have en øl fire steder i løbet af formiddagen,« siger Kim, der indledte dagens fejring klokken 08.30 på Kanal Bodega med en kold Tuborg.

Når den første eller flere øl er blevet nydt på værtshuset, går turen videre til Kafe Falken, der også er en bodega på Christianshavn.

Kim fra Amager har glædet sig til de brune værtshuses genåbning. Han skal besøge fire onsdag formiddag. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Kim fra Amager har glædet sig til de brune værtshuses genåbning. Han skal besøge fire onsdag formiddag. Foto: Jeppe Elkjær

Siden skal han mod Amager, hvor han er fra. Her har han to pitstop. Det sidste er en frokost.

Han har været ude i god tid og bestilt bord alle fire steder.

»Når man er pensionist og alene, som jeg er, så har man savnet at være på værtshus. Det er her, man har venner. Og når der har været lukket ned siden december, så har man ventet længe på den her dag. Hurra,« siger Kim og kaster sine arme i op i luften.

Han hælder op af sin øl og skåler med Jytte og Fymse.

»Nu virker jukeboxen ikke her på stedet. Men vi skal sgu høre noget John Mogensen,« siger Fymse og finder den folkekære kunstner frem på sin smartphone og trykker på play.

Jytte, Fymse og Kim har alle tre sikret sig et coronapas, inden de er mødt op.

De er blevet tjekket af de to indehavere af Kanal Bodega, inden de fik lov til at nyde en kold øl på flaske.

»Det er selvfølgelig lidt irriterende, at vi skal agere bussemænd og tjekke folks coronapas. Men det er et vilkår. Og så må vi leve med det,« siger Søren Bligaard den ene af de to indehavere af Kanal Bodega til B.T.

De to indehavere af Kanal Bodega, Søren Bligaard (tv) og Frank Tønesen. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere De to indehavere af Kanal Bodega, Søren Bligaard (tv) og Frank Tønesen. Foto: Jeppe Elkjær

»Der er en del, der skal indhentes, når vi har haft lukket siden december. Men nu håber vi på godt vejr de kommende dage, så der kommer rigtig mange,« siger den anden indehaver Frank Tønesen.

Vejret på Christianshavn ser ud til at byde på en smule skyer med lidt sol resten af onsdagen.