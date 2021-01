Føles det hele lidt sværere i dag? Er humøret ikke helt oppe at ringe?

Så kan der være en logisk forklaring på det. For lige præcis denne mandag 18. januar skulle være årets mest triste dag:

Den tredje mandag i januar. 'Blue Monday'.

Eller det har i hvert fald været en slags sandhed i lige over 15 år. Lige siden rejsebureauet Sky Travel i 2004 bad psykologen Cliff Arnall om at udpege den dag, der var mest oplagt til at booke sommerferien. Det skulle bruges i en reklamekampagne.

Han opstillede en slags formel baseret på blandt andet vejr, gæld, tid siden brudte nytårsløfter og tid siden juleaften til at nå frem til et resultat.

»Der var der flere faktorer, der pegede på, at den tredje mandag i januar var særligt deprimerende,« har Cliff Arnell tidligere fortalt Telegraph.

Og især i Storbritannien bliver man år efter år mindet om 'Blue Monday'.

Tager man et kig på forskellige engelske medier i dag er der eksempelvis mange artikler om emnet. Og på Twitter eller Facebook er 'Blue Monday' i dén grad et begreb, der refereres flittigt til lige netop i dag. Det er allerede brugt en syndflod af gange: Det bruges i kommerciel sammenhæng – og der sendes opmuntringer til dem, der måtte føle sig trist.

Lige præcis det sidstnævnte har Cliff Arnall fået det lidt svært med gennem årene, for han mener, at dagen i virkeligheden er endt som en en »selvopfyldende profeti«: Man er trist, fordi man får at vide, at det er en trist dag.

»Jeg er glad for udfaldet, hvis det betyder, at folk begynder at tale om depression, og hvordan de har det. Men jeg vil også opfordre folk til at tage afstand fra hele forestillingen om, at der skulle findes en dag, der er mere trist end andre. Man burde i stedet bruge dagen som et springbræt til at gøre de ting, der virkelig betyder noget,« har Cliff Arnell sagt.

Og han erkender, at der i virkeligheden er tale om noget #pseudovidenskab«.

Der er mange andre enige i.

That's why we're encouraging you to share a virtual cuppa and a chat with your friends, family, or colleagues to turn #BlueMonday into #BrewMonday today https://t.co/9jxW7LUwHV pic.twitter.com/8ZA4Sna92X — Samaritans (@samaritans) January 18, 2021

Til Independent siger psykologen Joan Harvey eksempelvist, at hele 'Blue Monday'-ideen er totalt meningsløst.

Og ifølge Sky News er der en bevægelse i gang for at lave den tredje mandag i januar om til 'Brew Monday', brygge-mandag. Hvor man i stedet brygger en kop te og får en god snak med sine nærmeste (i disse coronatider via telefon eller computer, forstås).

»Lad os række ud, lad os tale med andre mennesker. Lad os skabe en meningsfyldt forbindelse til andre og begynde at snakke i stedet for at sidde og føle sig alene i al tristheden. Vi er ikke alene,« siger Laura Adlington, der er en del af kampagnen fra hjælpeorganisationen Samaritans.

Tilbage er der bare at sige, at i morgen venter endnu en dag. Grib den.