Nu får hele Danmark nyt digitalt ID.

For fra i dag får de første danskere besked i Digital Post om, at de nu kan få MitID. Det skriver Ritzau.

Og de første borgere har allerede fået beskeden. Det fortæller Adam Lebech, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, på et pressemøde.

»Danmark er et af de lande, der er længst fremme inden for digitalisering. Vi er dygtige til at digitalisere vores samfund og bruge det til at styrke velfærdssamfundet.«

»Nu tager vi endnu et skridt. Med MitID ruster vi os til fremtidens digitale udfordringer og muligheder,« siger han.

MitID har samme funktion, som det vi kender fra NemID. Det skal bruges til at logge på borger.dk, netbank og kommunikere med det offentlige.

Forskellen er, at sikkerheden med MitID bliver styrket, så det fremtidigt bliver mere trygt at bruge sit digitale ID på nettet.

Når den enkelte borger skal gå fra NemID til MitID, får man besked i Digital Post. Her vil det fremgå, hvordan man får MitID.

MitID er siden juni blevet testet af flere tusinde testpersoner, der har været med til at sikre, at systemet er nemt og trygt at bruge fra start.

Det forventes at tage flere måneder, før alle borgere er overgået fra NemID til MitID.

Opdateres...