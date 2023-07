De er helt klar til fredagens store udfordringer i Københavns Lufthavn.

»Der vil være trængsel og køer, men vi bestræber os på at afvikle det så hurtigt som muligt,« siger Christian Poulsen, driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

For her regner man med, at fredag 14. juli bliver årets travleste dag. Det skriver DR.

Således ser det ud til, at mere end 98.000 passagerer skal igennem lufthavnen, så budskabet er klart:

Mange skal sydpå i dag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Mange skal sydpå i dag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kom i god tid og hav tålmodighed.

I alt estimeres det, at 7,5 millioner rejsende skal gennem Københavns Lufthavn i løbet af sommerens tre måneder.

Og ganske passende stod juni for cirka en tredjedel af den sum – helt præcist 2.535.445 passagerer blev registreret i den forgangne måned, oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse.

»Vi har haft en flyvende start på sommeren med masser af aktivitet i lufthavnen, tæt på fyldte fly og omkring ni ud af ti rejsende tilbage efter coronaen – ikke mindst på ruterne sydpå,« lyder det her fra kommerciel direktør Peter Krogsgaard.

Danskernes mest populære sommerrejsemål – med afgang fra Københavns Lufthavn – er Spanien.

Herefter følger Frankrig, Italien, Grækenland og Tyrkiet.