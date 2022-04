Der er næsten 20 milliarder på vej til de danske borgere.

Fredag begynder Skattestyrelsen således at udbetale overskydende skat for 2021 til de knap 3,7 millioner danskere, der har betalt for meget i skat i løbet af året.

'For hovedparten af borgerne vil pengene stå på deres NemKonto i dag,' lyder det i en pressemeddelelse.

Helt præcist 19.898.380.638 kroner drejer det sig om.

Borgerne i Region Hovedstaden har i gennemsnit den største overskydende skat med 5.885 kroner, mens man i Region Syddanmark i gennemsnit har den laveste gennemsnitlige overskydende skat med 5.125 kroner.

På kommunalt plan er det borgere i Hørsholm Kommune, der i gennemsnit har den højeste overskydende skat på 10.280 kroner, mens borgerne i Lolland Kommune med 4.032 kroner har den laveste overskydende skat. Men dog stadig et plus.

Med udbetalingen følger også en formaning fra Skattestyrelsen.

»Vi ved at mange synes, at det er en festdag, når de modtager deres overskydende skat. Men det er vigtigt at huske, at den overskydende skat er et udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2021,« siger Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen:

Tal, tal, tal Overskydende skat: I alt 3.661.472 danskere skal have 19.898.380.638 kroner tilbage. Restskat: I alt 883.221 danskere skal betale 8.441.595.138 kroner tilbage. Her kan du se en oversigt over ind- og udbetalinger i de enkelte regioner og kommuner hos Skattestyrelsen

»Mit råd til dem, der får penge udbetalt i dag, er derfor at tjekke, at forskudsopgørelsen for i år stemmer, så man ikke kommer til enten at betale for lidt eller for meget i skat i løbet af året.«

Der er eksempelvis også mange, der ikke får penge tilbage i skat i dag.

Lige knap 900.000 borgere skylder omvendt staten et beløb, fordi der er blevet indbetalt for lidt skat i løbet af året.

Den samlede restskat udgør lige over 8,4 milliarder kroner, hvilket i gennemsnit svarer til 9.558 kroner.

Og har man ikke tjekket sin årsopgørelse for 2021 endnu, kan man stadig nå at gøre det frem til 1. maj. Derfor kan de samlede summer for ind- og udbetalinger af skat stadig nå at ændre sig.

»Selvom vi nu er gået i gang med at udbetale overskydende skat, så er det ikke for sent at kontrollere om alle oplysninger i årsopgørelsen er korrekte,« siger Jan Møller Mikkelsen fra Skattestyrelsen.

Han henviser til, at en særlig post stadig skal have lidt opmærksomhed i modsætning til tidligere.

»Også i år er det særlig vigtigt at være opmærksom på befordringsfradraget, da det ikke længere bliver fortrykt på årsopgørelsen. Mange har også i 2021 været hjemsendt i perioder på grund af coronapandemien. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at man kun kan få fradrag for de dage, man rent faktisk har været på arbejdspladsen,« siger han.