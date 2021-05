I weekenden så han kollegaen fra Hørsholm lukke hele kommunen ned.

Nu holder borgmester i Brøndby Kent Max Magelund selv vejret, for hans kommune er den næste på listen over dem, der er i fare for at skulle lukke helt ned. Og selvom det ikke ændrer på sagens alvor, har han alligevel med lettelse noteret sig, at hans kommune ikke blev den første.

»Jeg må da indrømme, det var godt, det var Hørsholm, der lukkede ned først. For det ville være så typisk Vestegnen, og folk ville tænke: Selvfølgelig er det dem, der lukker ned først,» fortæller Kent Max Magelund.

Selv sad han sammen med den øvrige ledelse i kommunen og ventede på at få samme besked i weekenden – at kommunen skulle lukke for alle skoler, idrætsfaciliteter og kulturelle tilbud. Det havde de med gru frygtet. Men i Brøndby er de indtil videre sluppet med skrækken for at nå et testjusteret incidenstal på 250, som er grænsen for, hvornår en kommune automatisk skal lukke ned.

Kent Max Magelund (S), Borgmester i Brøndby Kommune frygter en tvungen nedlukning. Foto: Scanpix Foto: Bjarke MacCarthy/Socialdemokrati Vis mere Kent Max Magelund (S), Borgmester i Brøndby Kommune frygter en tvungen nedlukning. Foto: Scanpix Foto: Bjarke MacCarthy/Socialdemokrati

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) er Brøndbys incidenstal mandag 168, og selvom der er et stykke op til de 250, så har kommunen ikke tænkt sig at vente på, at myndighederne tvinger dem til at lukke ned.

»Vi har allerede lukket alle kulturhuse, biblioteker, idræts- og klubtilbud for alle op til 69 år, og så har vi valgt at lade 5.-8. klasse blive hjemme, så længe situationen er, som den er,« fortæller borgmesteren.

Under stort set hele pandemien har Brøndby ligget i toppen over kommuner med det højeste incidenstal, og derfor ærgrer det også Kent Max Magelund ekstra meget, at de nu potentielt kan risikere at lukke ned blot få uger efter den store genåbning. Men han mener ikke, de har været dårlige til at styre smitten i kommunen.

»Fordi vi har den befolkningssammensætning, som vi har, med mange boligbyggerier og mange borgere med anden etnisk baggrund end dansk, så har vi hele tiden været i beredskab, og vi har hele tiden handlet, før vi fik meldinger fra ministerierne. Så jeg kan kun sige, det undrer mig, at vi nu ligger så højt,« siger han.

De fem kommuner med højest incidenstal Hørsholm Kommune – testjusteret incidens på 267 Brøndby Kommune – testjusteret incidens på 168 Holstebro Kommune – testjusteret incidens på 166 København Kommunne – testjusteret incidens på 153 Frederiksberg Kommune – testjusteret incidens på 149 Alle tallene er opgjort 10. maj klokken 14. Kilde: Statens Serum Institut

Han peger på, at det måske kan hænge sammen med, at der generelt er sket en smittestigning i takt med genåbningen, og måske har flere i hans kommune holdt fester, og måske går Brøndby-borgerne mere i fitness. Og så synes han, at barren er sat en kende for lav i forhold til, hvornår kommunerne skal lukke.

»Jeg har det sådan, at jeg kan godt lide, der er system i det. Jeg synes, det er godt, vi har en fælles model, men tallene er måske sat for lavt. For det er jo klart, når vi åbner fitness, skoler og alt muligt, så vil smitten stige. Så måske kunne grænsen sættes lidt højere,« siger han.

For at undgå en nedlukningen af hele kommunen, har Brøndby allerede besluttet at lukke for biblioteker, 5.-8.klasser og idrætsliv. Foto: Scanpix Foto: Mathias Svold Vis mere For at undgå en nedlukningen af hele kommunen, har Brøndby allerede besluttet at lukke for biblioteker, 5.-8.klasser og idrætsliv. Foto: Scanpix Foto: Mathias Svold

Indtil videre krydser han fingre for, at de mange tiltag, som kommunen har forsøgt sig med, er nok til at få incidenstallet til at blive et godt stykke under 250. For en ny nedlukning vil være uoverskuelig for både borgmesteren og byen.

»Jeg ville være så ked af det på erhvervslivets vegne, for de har været ramt ekstremt meget, så det ville være forfærdeligt.«

»Og så er det selvfølgelig forfærdeligt, fordi det går ud over børnene igen. Og de har allerede betalt en høj pris,« fortæller Brøndbys borgmester Kent Max Magelund.

Mens alle kulturtilbud, idræts- og skoleliv skal lukke automatisk ved et incidenstal på 250, er det Epidemikommissionen, der skal tage stilling til, hvorvidt erhvervslivet – og altså herunder cafeer, butikker og restauranter –også skal lukke.

Interviewet med borgmester Kent Max Magelund er foretaget før de daglige smittetal. Her var incidenstallet 174 i Brøndby. Deres placering på listen er dog uændret.