»Medmenneskelighed for mig er ikke kun en religiøs ting. Det er noget, man skal praktisere i det daglige.«

Sidy Badji bor i Odense-bydelen Næsby sammen med sin kone og sine børn. Han er ansat som socialpædagog i Odense Kommune, og han elsker sit arbejde.

Men i 21 år har han også passet et frivilligt arbejde, der i høj grad for Sidy Badji selv drejer sig om medmenneskelighed.

Han står nemlig i spidsen for Foreningen Karambenor, der hvert år sender containere fyldt med forskelligt skole- og hospitalsudstyr til hans hjemland Senegal. Og det arbejde har han i den grad tænkt sig at fortsætte med.

»Jeg mener, at vi er nødt til at samarbejde for at skabe en verden, der er værd at leve i,« siger Sidy Badji, da han skal forklare om de 21 år, han har sendt udstyr til Senegal og tilføjer:

»Og der er det fantastisk at bo i et land som Danmark, hvor næstekærlighed er i fokus. Danmark beviser gang på gang, at vi er i stand til at række hånden ud til andre.«

Ideen om at oprette Foreningen Karambenor - der betyder hjælp til selvhjælp - opstod, da Sidy Badji rejste til sit hjemland. Sammenlignet med sit liv i Danmark så han nemlig mange muligheder for at sikre udvikling i landet.

Da han kom hjem, gik arbejdet derfor i gang. Og lige siden har hans forening sendt container efter container fyldt med udstyr mod hjemlandet i Afrika.

»På en af mine rejser til Senegal kom jeg på et tidspunkt forbi et sygehus, hvor patienterne både sad og lå på gulvet, mens de ventede på behandling. Og det syn fik det virkelig til at gibbe i mig,« siger han og fortsætter:

»Men året efter besøgte jeg hospitalet igen, og så var der senge og stole til patienterne. Og man kunne tydeligt se forskellen. For selvom personerne på hospitalet naturligvis var syge, så smilede de stadig. For med det rette udstyr begyndte de at stole på, at de nok skulle blive raske igen. Og det er oplevelser som den, der får mig til at blive ved.«

Udstyret på hospitalet stammer nemlig fra Sidy Badjis forening.

I grove træk går Sidy Badjis arbejde med foreningen ud på at sørge for at søge de rette puljer, så der kan sendes en masse udstyr til det vestafrikanske land. Og det indbefatter en masse samarbejdspartnere, som han skal kunne stole på.

Sidy Badji har sendt container efter container til sit hjemland Senegal. Privatfoto.

»Vi har heldigvis nogle rigtig dygtige samarbejdspartnere, som sikrer en gennemsigtighed i projektet. På den måde kan man være sikker på, at de ting, der bliver sendt afsted, også ender de rette steder,« siger Sidy Badji og uddyber:

»Det fede ved den her type hjælp er, at det i høj grad er hjælp til selvhjælp. Senegal skal ikke være afhængige af hjælpen for altid, og derfor sender vi ikke penge, men udstyr, som de har brug for, for at sikre landets udvikling.«

Og håbet med det arbejde, som Sidy Badji nu har udført i 21 år, er, at det i det store hele skaber en bedre verden.

»Der er lang vej endnu, men jeg bliver ved. For man kan tydeligt se, at det batter,« afslutter han.