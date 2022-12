Lyt til artiklen

E-cigaretter, tyggetobak og nikotinposer.

Disse røgfrie tobaksprodukter bliver fra årsskiftet lidt dyrere, da de får en ekstra afgift. Den beslutning blev taget i efteråret 2022, hvor det samtidig blev et krav, at disse varer skal have stempelmærker på sig.

Det skriver Skattestyrelsen.

»Som forbruger er det vigtigt at være opmærksom på, at butikker og salgssteder ikke længere må sælge hverken røgfri tobak eller nikotinholdige væsker og produkter uden stempelmærker,« udtaler Anne Sofie Hedemann, underdirektør i Skattestyrelsen og fortsætter.

De nye afgifter på røgfri tobak Sådan ser afgiftssatser ud på røgfrie tobaksvarer siden 1. oktober 2022: Afgiften for nikotinholdige væsker, der har under 12 milligram nikotin per milliliter ligger på 1,50 kroner per milliliter.

Hvis en røgfri tobaksvarer med væske med mere end 12 milligram nikotin per milliliter udgør 2,50 kroner per milliliter.

Andre nikotinvarer udgør 5,5 øre per milligram nikotin.

»Stempelmærkerne er måden, man kan se, at der er betalt den korrekte afgift. Mangler stempelmærket, er det fordi, der enten ikke er betalt den korrekte afgift, eller at afgiften slet ikke er betalt,« lyder det.

Butikkerne har haft siden 1. oktober til at sælge ud af deres røgfrie nikotinvarer uden stempelmærker.

Men mellem 1. januar 2023 og 1. februar 2023 må butikkerne ikke have disse varer liggende i deres salgslokaler uden stempelmærker.

Her advarer Skattestyrelsen om, at de vil komme ud til butikkerne for at føre kontrol med, om reglen bliver overholdt. Sker det ikke, kan der vente en bøde på op mod 10.000 kroner.

Skattestyrelsen oplyser, at de i perioden mellem 2017 og 2021 har udført 1.400 tobakskontroller, og det har kastet 750 millioner kroner af sig.

Alene i 2021 blev der skrabet 450 millioner kroner ind.