Ordblindhed er for de fleste ikke forbundet med topkarakterer. Slet ikke i dansk.

Men den fordom har 10.C på Rågelund Efterskole i Odense gjort til skamme. Hele klassen har fået et 12-tal i netop dansk.

Klassen for ordblinde består af ni elever, som alle kommer fra skoler, hvor deres ordblindhed har skabt store udfordringer for dem i undervisningen.

Det er ikke altid let at bevare selvtillid, når man skal konkurrere med elever, der hverken har problemer med at læse eller at skrive.

Klasselærer Karin og en af hendes elever. Foto: Privatfoto Vis mere Klasselærer Karin og en af hendes elever. Foto: Privatfoto

Derfor var det også en meget stolt klasselærer, der tirsdag forlod det grønne eksamensbord, hvor hun havde haft sine elever til afgangsprøven i mundtlig dansk sammen med en censor.

»Jeg er pavestolt. Man bliver jo lidt rørt. Både fordi de har været så gode, men også fordi jeg jo skal til at sige farvel til eleverne,« siger klasselærer for 10.C Karin Elisabeth Ravn.

For mange af eleverne er et 12-tal ikke noget, de er vant til at få.

»Det var helt fantastisk. Jeg har aldrig prøvet at få 12 før, men jeg kan også mærke det på den måde, vi bliver undervist på. Vi går i en ordblindeklasse, så vi har de samme udfordringer, så derfor bliver det også nemmere at være her,« siger elev Alberte Bahne Jul til TV 2 Fyn, der også har bragt historien.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Hun fortæller også, at fordi hun ikke altid var på samme niveau som eleverne i den folkeskole, hun gik i, før hun begyndte på efterskolen, så har hun altid holdt sig tilbage og sagt meget lidt i timerne.

Det ændrede sig, da hun begyndte på efterskolen.

»Det er så vigtigt, at eleverne får noget selvtillid. De skal turde komme til orde. Mange har haft svært ved at spørge om hjælp, fordi de har været i store klasser før, hvor der ikke har været plads til det,« siger Karin Elisabeth Ravn og fortsætter:

»Noget af det, jeg gør meget ud af, er, at hvis der er noget, de ikke forstår, så er det mig, der skal forklare det på en anden måde.«

Eleverne hjalp hinaden med at forberede sig til eksamen i dansk. Foto: Privatfoto Vis mere Eleverne hjalp hinaden med at forberede sig til eksamen i dansk. Foto: Privatfoto

Men på trods af stor nervøsitet, så endte det hele godt.

»Det er så dejligt, at det er gået eleverne godt. Det er også et bevis på, at ordblindhed og intelligens slet ikke har noget med hinanden at gøre,« siger Karin Elisabeth Ravn.

Efter eksamen tog alle ni elever hjem til Karin Elisabeth Ravn og spiste sig mætte i grillmad.