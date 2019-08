Hvad gør man, når ens dreng ikke kan følge med i dansk? Når man ikke vil kræve mere af barnets lærer, der har 25 elever på 25 niveauer, og man i øvrigt selv er ordblind?

»Vi overvejede skoleskift. Men han var bare rigtig glad for sin skole og fungerede godt socialt,« siger Kathrine Bundgaard, der i stedet måtte finde på en anden løsning for sin søn.

For egentlig er hun stor fortaler for folkeskolen.

»Jeg har selv gået på friskole, og det er de privilegerede børns legeplads. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lærer at omgås alle mennesker fra alle forskellige dele af verden,« siger Kathrine Bundgaard.

»Man vil jo gøre alt for dine børn,« siger Kathrine Bundgaard. Men som enlig mor, der selv kæmper med at få ordene til at give mening, følte hun ikke, hun kunne hjælpe sin dreng mere, end hun allerede gjorde. Foto: Nikolai Linares Vis mere »Man vil jo gøre alt for dine børn,« siger Kathrine Bundgaard. Men som enlig mor, der selv kæmper med at få ordene til at give mening, følte hun ikke, hun kunne hjælpe sin dreng mere, end hun allerede gjorde. Foto: Nikolai Linares

Det ændrer bare ikke på, at hendes søn Danniel Nor allerede midt i 2. klasse var bekymrende bagud i et af folkeskolens vigtigste fag.

Efter en lang juleferie for halvandet år siden begyndte Kathrine Bundgaard derfor at søge efter en løsning på Google.

På det tidspunkt kendte hun ingen, der fik privat lektiehjælp. Men allerede ved første telefonsamtale med Mentor Danmark følte hun sig i de helt rigtige hænder.

Dels har de en meget ungdommelig tilgang til indlæring og indretter undervisningen efter, hvordan barnet lærer bedst. Og så går de meget op i, at der er en god kemi mellem mentor og barn.

Fakta: Privat lektiehjælp Privat lektiehjælp har på verdensplan i mange år været et supplement til skolen. I Danmark var det dog først i 2013, at de første udbydere af privat lektiehjælp så dagens lys.

I dag findes der en række udbydere af privat lektiehjælp f.eks. Mentor Danmark og GoTutor.

I modsætning til at hyre naboens datter sort er lektiehjælpen ved de private udbydere sat i system og tilbyder også en form for kvalitetssikring af lektiehjælperen.

Hos Mentor Danmark bliver børnene f.eks. testet i forhold til, hvordan de lærer bedst, så lektiehjælperen kan tilrettelægge hjælpen i fht. barnets læringsstil (f.eks. visuel).

Derudover har lektiehjælperen, typisk en universitetsstuderende, selv fået 10 eller 12 i det fag, han eller hun underviser i, ligesom vedkommende har været igennem pædagogiske test i fht. at kunne lære fra sig. Lektiehjælperne har derudover fået kurser i, hvor de varierer undervisningen efter læringsstile.

For at sikre god kemi mellem lektiehjælper og barn er det første møde gratis. Her er der mulighed for at forventningsafstemme og se kemien an.

Lektiehjælpen koster i et forløb på 3-15 mdr med to timers hjælp om ugen mellem 249 og 329 kroner i timen (afhængig af forløbets længde).

Efter hver lektiehjælp får forældrene en rapport om, hvor motiveret barnet har været, samt udviklingen af barnets forståelse af det pågældende emne.

»Som mor blev jeg rørt helt ind i hjertet, fordi jeg følte, man så på, hvordan mit barn bedst forstod det, der blev sagt,« siger hun og uddyber:

»At der er en voksen, hvis opgave det er at være sammen med ham og lære ham de her ting.«

Men er det ikke netop folkeskolelærerens opgave?

»Der er 25 børn i klassen med 25 behov. Jeg bøjer mig i støvet over folkeskolen og de lærere, som får langt flere høvl, end de har fortjent. Jeg har ikke behov for at stille flere krav til mine børns lærere,« siger hun.

»Jeg har ikke hyret lektiehjælp for at pace mit barn. Men hvis de har svært ved noget, synes jeg, man som forælder har pligt til at hjælpe dem,« siger Kathrine Bundgaard. Foto: Nikolai Linares Vis mere »Jeg har ikke hyret lektiehjælp for at pace mit barn. Men hvis de har svært ved noget, synes jeg, man som forælder har pligt til at hjælpe dem,« siger Kathrine Bundgaard. Foto: Nikolai Linares

Kathrine Bundgaard mener, at man som forældre også selv har et ansvar for at klæde sine børn på, så de kan følge med i klasseundervisningen.

»Man kan ikke bare aflevere en dreng, som ikke har forudsætningerne for at kunne følge med i dansk. Jeg køber jo også løbesko, så de kan være med i idræt,« siger hun.

B.T. har den seneste uge kunnet fortælle, hvordan stadig flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for en privat- eller friskole. Nogle vælger ligefrem selv at hjemmeundervise.

Men så er der også de forældre, der som Kathrine Bundgaard i stedet finder et supplement til folkeskolen.

Og dem bliver der ifølge direktøren i Mentor Danmark, Nicklas Kany, stadig flere af.

»Vi har ligesom friskolerne også mærket flugten fra folkeskolen forstået på den måde, at man først forsøger at finde en alternativ løsning, før man tager det store skridt og skifter skole,« siger han.

Mentor Danmark, som står for cirka 80 pct. af markedet Danmark, begyndte som de første i Danmark at tilbyde privat lektiehjælp i 2013.

Sidste år hjalp de knap 4.300 folkeskoleelever. I år har de før sommerferien allerede hjulpet knap 3.000 folkeskoleelever.

Privat lektiehjælp - en god eller dårlig ide? Lektiehjælp på skolen var egentlig en del af skolereformen, så børnene i mindre grad skulle lave lektier hjemme. Men siden 2013 har et stadigt stigende antalt forældre hyret privat lektiehjælp hjemme. Hvad skal man som forælder overveje, inden man hyrer lektiehjælp til sit barn? Det svarer forsknings- og udviklingschef ved VIA Pædagogik & Samfund Andreas Rasch Christensen på. Godt med støtte »Forældre vil som udgangspunkt det bedste for deres børn. Og i nogle situationer, hvor barnet har særlige behov, er det rigtig godt med ekstra støtte.« Lektier i skolen »Mange af de private udbydere gør også et ganske udmærket stykke arbejde. Men forskningen viser, at det bedste er, når lektierne integreres i skoledagen, så de hænger sammen med det stof, der er blevet gennemgået i klassen. Det var også tanken med reformen, at lektiehjælpen skulle integreres i skoletiden, men det er langtfra realiteten alle steder.« Giv dit barn fri »Der er meget diskussion om for lange skoledage. Set i det lys, skal man være opmærksom på også at huske at give sit barn fri. Det var også hele udgangspunktet for, at man i skolereformen integrerede skolearbejdet og lektiehjælpen i skoletiden, så man som udgangspunkt havde fri, når man kom hjem.« Mere betyder ikke bedre »Det at give mere undervisning betyder ikke nødvendigvis, at barnet lærer mere. Nogle af de største undersøgelser viser, at mængden ikke er afgørende, men at der er en kvalificeret voksen, der giver lektierne, og som går i dialog omkring det.«

»Og vi er kun lige nået til skolestart, som er vores travleste tid. Det er typisk, når eleverne kommer tilbage efter en længere ferie, at man begynder at planlægge skoleåret og hyre lektiehjælp,« siger Nicklas Kany.

Nogle forældre har et barn, der er ordblind, som de ikke ved, hvordan de skal håndtere. Andre føler ikke, de har kompetencer til at hjælpe deres børn, fordi der er kommet nye metoder, siden de selv gik i skole. Og så er der også forældre, for hvem lektiesituationen er så konfliktfyldt, at ingen får noget positivt ud af det.

»Det gør bare en forskel, når man får en rollemodel ind, som barnet kan spejle sig i – i stedet for, at det er mor og far, der skal sidde og belære om, at to og to er fire,« siger Nicklas Kany.

Fra sidelinjen kunne Kathrine Bundgaard se, hvordan hendes søn med lektiehjælpen stille og roligt fik mere selvtillid og knækkede små koder.

Den private lektiehjælp kom både Danniel Nor og hende selv som mor til gode.

»Det er lidt ligesom, at man hyrer en advokat, hvis man skal have en sag for retten, eller en ejendomsmægler, hvis man skal sælge et hus. Du lægger alle bekymringerne – og dem har man rigeligt af som forælder – over i nogle professionelles hænder,« siger hun.

Og dermed faldt en sten fra hendes hjerte.

»Jeg kunne sige til mig selv, at jeg gør, hvad jeg kan. Den her model er det, jeg har ressourcerne til økonomisk og menneskeligt,« siger hun.

Danniel Nor får lektiehjælp i dansk to timer om ugen. Det har han fået siden februar 2018. Foto: Nikolai Linares Vis mere Danniel Nor får lektiehjælp i dansk to timer om ugen. Det har han fået siden februar 2018. Foto: Nikolai Linares

Men det er jo ikke alle, der har råd til privat lektiehjælp. Skaber det ikke et A- og B-hold?

»Jeg er ret bevidst om, at det kan skabe en skævvridning. Man kan sagtens finde familier i Danmark, som ikke har råd til at hyre den hjælp,« siger hun.

Men Katrine ser også rigtig mange, som har råd, men ikke vil prioritere det.

»De fleste af os ville kunne finde det i budgettet, hvis vi skar lidt ned på andre goder som rødvin og cigaretter og tog på ferie på Læsø frem for Mallorca,« siger hun.

Det er ikke, fordi Danniel Nor efter to timers ugentlig lektiehjælp i halvandet år nu er nummer ét i dansk. Men fra et ligge helt i bund ligger han nu i midten.

»Og det vil jeg godt betale en halv bondegård for,« siger hun.

I stedet for konstant at skælde ud på folkeskolen mener hun, at man med de ressourcer, man har, skal bakke op om 'vores allesammens skole'.

»Vi danskere er lidt forkælede. Vi har som forældre også selv et ansvar, og det er altså ikke alle problemer, samfundet skal løfte,« siger hun.