Danmark skal finde på et navn til en exoplanet og en stjerne i rummet. 860 har givet deres bud.

En 1150 grader varm exoplanet bestående af gasarter og dens stjerne er et skridt tættere på at få nye navne.

Ved hjælp af 860 danskeres bud er der nu udvalgt fem forslag til, hvad exoplaneten og stjernen i rummet skal hedde.

Buddene er "Hygge og Lykke", "Store Claus og Lille Claus", "Tyge og Sophie", "Stella Hafniae og Dania" og "Muspelheim og Surt".

Det oplyser den danske repræsentant for Den Internationale Astronomiske Union (IAU), Ole Knudsen.

- Det er meget, meget forskellige bud, og det viser, at der er bred interesse for publikum om at være med i projektet, siger han.

Danmark har ligesom en række andre medlemslande af organisationen IAU fået muligheden for at navngive en af de mere end 4000 identificerede exoplaneter, der findes.

Alle danskere har kunnet sende deres bud, og IAU har fået forslag fra både enkeltpersoner og skoleklasser helt ned til 3. klasse.

- Vi har skåret ind til benet, og i alt fandt vi ti realistiske bud. Vi har haft kriterier om, at navnene hænger sammen. Det må ikke være navne, der er brugt i forvejen. De skal være passende og til at udtale, siger Ole Knudsen.

Det er også op til danskerne, hvad de endelige navne bliver, og afstemningen på danmarksplaneten.dk lukkes 11. november. Vinderen offentliggøres 16. december.

- Vinderen giver vi en bog, der handler om IAUs historie. Men der er ikke ellers præmier i det. Til gengæld får man sit navn skrevet ind i uendeligheden, siger Ole Knudsen.

Navnene kommer til at fremgå i fremtidige stjernekataloger sammen med de andre exoplaneter.

En exoplanet er en planet, der kredser om en anden stjerne end solen. Både exoplaneten og stjernen skal have et navn.

Lige nu hedder stjernen og exoplaneten henholdsvis HAT-P-29 og HAT-P-29b. De befinder sig i stjernebilledet Perseus, og stjernen er synlig med en lille astronomisk kikkert.

