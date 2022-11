Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

30,5 år. 30,5 år. 30,8 år.

Nogle steder er der ingen eller kun meget lille forskel på, hvornår københavnske kvinder føder deres første barn. Men omvendt er der 1,5 års forskel mellem de to bydele, hvor gennemsnitsalderen er lavest og højest, skriver KøbenhavnLIV.

De tre tal er gennemsnitsalderen for en førstegangsfødende kvinde i henholdsvis Valby, Brønshøj–Husum og Vanløse, som er de tre bydele, hvor gennemsnitsalderen var lavest i København i 2021. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet trukket til lokalmediet.

På Nørrebro er gennemsnitsalderen derimod 32 år, og den forskel på 1,5 år mellem Nørrebro og bydelene Valby og Brønshøj-Husum overrasker antropolog Ayo Wahlberg, der beskæftiger sig med sundhedsantropologi og reproduktiv videnskab på Københavns Universitet.

»30 år er gået hen og blevet det tal, man kender fra storbyerne. Så der er København lige præcis som langt de fleste andre storbyer. Men at den er 32 i nogle bydele, hold da op, der kiggede jeg lige en ekstra gang. Der kunne jeg selv være nysgerrig på at dykke længere ned i den forskning,« siger han til KøbenhavnLIV.

Samtidig tilføjer han, at tallene peger på, at der tale om et mønster af faktorer, som kan påvirke, hvilken alder førstegangsfødende kvinder har.

For eksempel er uddannelse en betydelig faktor, når det handler om førstegangsfødendes alder, og her er det Ayo Wahlbergs gæt, at det også har en finger med i spillet på Nørrebro og Østerbro, hvor gennemsnitsalderen er blandt de højeste i byen.

Gættet er, at kvinderne har »regnet ud«, at pension og løn bliver mindre efter første barn. Det er nemlig sådanne strukturelle faktorer, der ligesom uddannelse ofte spiller en rolle, lyder det fra forskeren.

Denne artikel er skrevet af Berlingske.