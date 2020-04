Hvorfor blev Herning så hårdt ramt af coronavirus?

Skyldtes det en særlig stor andel østrigske skiturister? Et guldbryllup? Eller den meget omtalte hestemesse?

En forskergruppe har siden den 26. marts forsøgt at finde en årsag, og nu er de klar med nogle foreløbige resultater, skriver dr.dk.

Forskerne har gennemgået 109 hospitalsjournaler for indlagte patienter i området. Gennemsnitsalderen for patienterne var 64 år og i omkring halvdelen af tilfældene var der ikke angivet, hvordan patienten var blevet smittet.

Men de patienter, hvor smitten var mulig at spore, gav et billede af, at årsagen til, at Herning blev så hårdt ramt formentlig ikke er en, men mange.

»De første data viser, at der er tale om et sammensat og varieret smittebillede, hvor både udlandsrejser, deltagelse i arrangementer og især tæt fysisk kontakt med en Covid-19 positiv person udgør de sandsynlige smittekilder.«

Det siger en af forskerne bag undersøgelsen, Annette Haagerup, der er forskningskoordinerende ledende overlæge ved NIDO Danmark, Center for forskning og uddannelse i Hospitalsenheden Vest til DR.

Gennemgangen gav også et andet overraskende resultat.

Forskerne kunne konkludere, at smitten fandt sted i slutningen af februar.

Det tyder på, at Danmark enten har haft smittespredning tidligere end antaget. Eller at der går kortere tid, fra man er smittet, til man får symptomer, end man indtil videre har troet, skriver DR.

Forskerne arbejder nu på at få adgang til flere, der har været indlagt, så de kan undersøge sagen yderligere.

Den 23. april havde Herning 224 bekræftede smittede.