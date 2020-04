Du kan gøre to ting, hvis du gerne vil ud af et langt venskab. Den første er at lade det glide ud i sandet og finde på 1.000 dårlige undskyldninger. Den anden er at afslutte det på en god og kærlig måde. Katrine Axholm opfordrer her en klient til at vælge løsning nummer to – læs hendes gode råd til, hvordan man gør.



»Jeg har en udfordring, som jeg håber, du kan hjælpe mig med, Katrine, for jeg er i et dilemma, som jeg ikke kan min vej ud af. Gennem de seneste to-tre år har min mand og jeg været igennem en personlig og parforholdsmæssig rejse. Vi havde en krise og startede i terapi, og vi har ikke set os tilbage siden.«

»Vi er blevet bedre til at tale sammen, der er ikke mere bullshit, og vi opfører os som de to voksne mennesker, vi er. Jeg kan meget bedre lide den, jeg er i dag. Jeg føler mig i kontakt med mig selv og oplever, at jeg lever et autentisk liv, hvor jeg tager ansvar, vælger de gode ting til og ikke gider overfladiskhed og gossip. Og det er jeg glad for og taknemmelig over.«

Pernille taler ud i én køre, og umiddelbart kan det være svært at se, hvad hun har brug for min hjælp til. Men så kommer hun til problemet:

»Vi har en vennegruppe fra vores ”gamle” liv. Venner, som vi har en historie og mange traditioner sammen med. Vi holder nytår med dem, har rejst sammen og har en madklub. Men både min mand og jeg er helt drænede efter at have været sammen med dem. Altså det er jo hyggeligt nok, men samtalerne er så overfladiske, handler om job og penge og biler og rejser og sladder om alle mulige andre, som ikke er med i ”klubben”. Det er af og til tåkrummende, og vi har ærligt talt ikke lyst til at ses med dem mere. Samtidig føler vi os så usle over at ”slå op”.«

»Som om de ikke længere er fine nok til os. Er vi blevet åndssnobber? Kan vi ikke bare hygge os med dem, som vi jo plejede at gøre. Vi har jo altid haft det skide skægt, men det føles som om, vi ikke kan gå tilbage. Af og til sidder min mand og jeg og laver øjne til hinanden, når vi er sammen med dem, simpelthen fordi de er så dumme at høre på. Ej, du må undskylde, det er så tarveligt sagt, men det er desværre sådan, vi har det. Samtidig føles det så brutalt at lukke den dør bag os. Og hvad skal vi egentlig sige til dem? It’s not you, it’s us? Arjmen, du kan godt høre det ikke? siger Pernille og kigger frustreret på mig.«

Bange for at ende som sladderstof

Pernille står i en atypisk situation, men med et meget klassisk tema, som handler om, hvornår er det okay at vælge mig selv, og hvornår skal jeg vælge hensynet til andre? For i bund og grund er hun ikke i tvivl: Hun og hendes mand er videre. De har udviklet sig i en anden retning og finder det ikke længere interessant eller stimulerende at være sammen med vennerne. Så i hjertet er hun ikke i tvivl. Et breakup er uundgåeligt.

Det er mere processen, hun er i tvivl om. Hvornår og hvordan skal de gøre det, og hvad pokker skal de sige til de mennesker, som de har hængt sammen med i årevis? Sågar børnene er venner, og hvad vil de ikke sige, hvis Pernille og hendes mand vælger ikke længere at holde nytår og tage på skiferie med vennegruppen?

Vi taler lidt om, hvad det værste er, der kan ske, hvis de melder sig ud af gruppen. Pernille beskriver det sådan, at selvom hun er færdig med gruppen, så har hun ikke lyst til at være et af deres sladderemner, når de skal mødes efter bruddet. Pernille kan godt se, at det ikke vil være muligt at styre, hvad der foregår, efter hun og hendes mand har forladt gruppen, og at prisen for at blive alligevel vil blive for høj. Så frygten for sladder må hun æde. I forhold til børnene så når vi frem til, at de skal fortælle dem det, som det er: At de ikke længere har lyst til at være venner med den gruppe, men at det selvfølgelig ikke skal afholde dem fra at se børnene i gruppen.

Pernille får også øje på, hvor svært det faktisk er for hende at sætte den grænse. At hun virkelig ikke bryder sig om at gøre andre vrede eller kede af det. Men hun kan godt se, at hun er nødt til gå ind i det, hvis hun vil undgå, at hendes grænser bliver overskredet fremadrettet.

Breakup på den gode måde

En måneds tid senere kommer Pernille hos mig igen og fortæller om, hvordan bruddet med vennerne var forløbet. Det havde været hårdt at sige til de gamle venner, at de havde sat pris på venskabet alle årene, men at de nu ikke længere havde lyst til at ses. De havde ikke fortalt hele sandheden, for det var der ingen grund til, men de havde været tydelige med deres ”vi slår op”, så der ikke havde været nogle løse ender eller døre på klem. Og det havde føltes rart.

Reaktionerne var meget forskellige.

Nogle i gruppen havde sagt, at de var helt cool med det, og at de ville blive savnet, mens andre var blevet meget fornærmede og havde nærmest ikke hilst, da de afleverede børn dagen efter i skolen. Det tog nogle uger, før uroen var ude af kroppen, og Pernille for alvor kunne mærke, hvor rigtig beslutningen var og stadig er.

BOKS: Det svære farvel Når vi bliver forladt, bliver mange af os ramt et helt fundamentalt sted, som handler om ikke at være gode nok. Vi føler os udelukket fra det fællesskab, som i tidernes morgen var vores overlevelse. Det er derfor vigtigt, at vi gør det med varme og omsorg, når vi forlader et andet menneske.

Venskabs-breakup: Sig farvel med omsorg Vær modig

Det letteste i hele verden er at lade et venskab glide ud i sandet. Lade være med at ringe eller skrive tilbage, sige du har travlt og i bund og grund stikke hovedet i busken som en struds. Men det er fejt. Det er ikke cool ikke at melde ordenligt ud, når du godt ved, hvad det handler om – f.eks. at du synes, I er vokset fra hinanden. Men det er vigtigt at melde ud og stå ved dig selv. Både af respekt overfor dig selv og overfor hende. Tag ansvar

Vi har alle aktier i det, som foregår i vores liv, så hvis du er blevet træt af et venskab, så handler det også om dig. Spørg dig selv. Hvad er mit bidrag til, at vi er kommet hertil? Fik jeg sagt nok fra og til? Fik jeg ydet det, der skal til for at passe venskabet? Føler jeg mig brugt, og hvorfor satte jeg ikke en grænse? Hvad har afholdt mig fra at dele, at jeg var på vej væk, med min veninde? Er jeg bange for en konfrontation? Få øje på, hvad der er på spil, for så kan du bedre melde klart ud. Se dig tilbage

Her bliver det interessant, for måske kan du genkende, at du har gang i nogle gamle forsvarsmekanismer. Gemmer du dig, fordi konfrontationen føles farlig? Skyder du skylden på din veninde, fordi det er lettere end at kigge på dit eget bidrag? Finder du argumenter for, at det er ok at gå, fordi du ikke føler dig berettiget til at vælge dig selv til? Og hvor kommer de her forsvar fra? Føles det som at stå skoleret, eller er du bange for, at ”mor bliver vred”? Har du fat i historien, kan du bedre skille fortid fra nutid, og det gør det lettere at holde dig til det, der sker mellem dig og din veninde, så der ikke går skolegård eller barndomstraumer i den. Skriv, før du taler

Det vil være en god idé, at du skriver ned, hvad du vil sige til din veninde. På den måde kan du skille snot fra skæg og forberede dig på det, som garanteret er svært at sige. Det er en god idé at skrive ned og så sove på det eller svinge forbi en anden veninde, som er god til at hjælpe dig med at holde dig på din egen banehalvdel, for det er ikke meningen, at du skal skyde med skarpt eller give din veninden skylden for at du ”slår op”. Hold dig hjemme i dit eget tulipanbed, og fortæl hvordan der ser ud hjemme hos dig. Tag konfrontationen, og gør det nænsomt

Husk, at du har været i denne her proces i længere tid end din veninde. Det betyder, at det du skal til at sige, måske kommer som et chok for hende. Hun kender ikke din proces og dine overvejelser. Vigtigst er det, at du fortæller om dig selv. Sig jeg og ikke du. Fortæl om dine overvejelser og om, hvorfor du har truffet denne her beslutning. Afhængigt af hvordan hun tager det, kan der opstå nogle spørgsmål, som hun har brug for at få besvaret, og det skal du stå til rådighed for. Hvis hun bliver vred eller appellerende, er det helt ok at sige fra, men gør det varmt og med omsorg. Når vi bliver forladt, bliver mange af os til børn igen, og derfor kan vi reagere uhensigtmæssigt.

Bragt i samarbejde med Alt for Damerne.