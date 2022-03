Vi har forlængst lagt mundbind, næsetest, afstandskrav og andre restriktioner bag os herhjemme, men flere steder i Europa ser det noget anderledes ud.

Ifølge dr.dk stiger coronasmittetallene fortsat mange af de steder, danskerne om kort tid besøger i forbindelse med påsken.

Professor i global sundhed på Københavns Universitet, Flemming Conradsen, siger til Danmarks Radio, at smitten stiger i halvdelen af landende i Europa. I den anden halvdel er smitten stabil eller faldende.

Det er især lande som Tyskland og Italien, som kæmper med stignede smittetal.

»Det minder om det, vi så i Danmark, da omikronvarianten toppede i februar. Den kommer nu med en måned til halvanden måneds forsinkelse til de store lande i Europa,« siger Flemming Conradsen til dr.dk.

En af de vigtigste årsager til den stingede smitte er den meget smitsomme omikronvariant.

Flemming Conradsen mener dog også, at det kan have betydning, at nogle lande i Syd- og Centraleuropa valgte at holde fast i de strenge restriktioner længere.

Men selv om smittetallene stiger i lande som Tyskland, Holland og Østrig, behøver du ikke frygte, at ferien bliver ødelagt.

Eksperten regner nemlig med, at smitten topper i de fleste lande i Europa nu og over den kommende måned. Derefter ventes den at gå ned.

Altså, at forløbet vil minde meget om det, vi har set herhjemme.