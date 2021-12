Frysende, ventende passagerer på togtomme letbanestop er ikke noget sjældent syn, når vinteren rammer Aarhus.

For når temperaturen rammer frysepunktet, og luftfugtigheden samtidig er høj, kommer der is på køreledningerne.

Og den kombination gør det voldsomt besværligt for letbanetogene at køre. Derfor har mange passagerer de seneste vintre ventet forgæves på Letbanen.

Så sent som fredag morgen gik det galt igen. Der var is på køreledningerne ved Ryomgård på Djursland, så på en del af strækning mellem Grenå og Hornslet blev Letbanen aflyst, og der var forsinkelser mellem Hornslet og Aarhus H.

Hvorfor er is en udfordring for Letbanen? Når luftfugtigheden er høj og temperaturen under to grader, kan der dannes is på køreledningerne. Hvis der sidder for meget is, kan letbanetoget ikke trække strøm nok til at køre. Problemet opstår primært i de mere åbne landskaber uden for Aarhus

Men hvad er det egentlig for en Letbane-vinter, pendlerne går i møde? Skal passagererne forberede sig på mange flere morgener a la i går?

Michael Borre er direktør for Aarhus Letbane, og han fortæller, at Aarhus Letbanes vinterberedskab er i fuld gang.

Bliver denne vinter bedre end sidste år?

»Det håber jeg inderligt. Vi har indkøbt en ny løsning, der gerne skulle afhjælpe problemerne med is på køreledningerne. Sidste år brugte vi glycerin, men det var som om, glycerinen blev skyllet af, når der var rimtåge, så det virkede ikke. I år sprøjter vi et produkt fra Interflon på, og det klæber sig meget bedre til køreledningerne.«

Hvorfor var der så alligevel problemer med is på køreledningerne fredag morgen?

»Det er et godt spørgsmål. Men vores leverandør oplyser, at køreledningerne virker bedre, jo flere gange de er blevet sprøjtet. Det viser erfaringen fra for eksempel Frankrig, der bruger produktet. Derfor sprøjter vi allerede om tre uger igen, så ledningerne kan blive godt mættet, og så håber vi, det bliver bedre.«

Hvor mange dage regner du med, der kommer til at være driftsforstyrrelser på grund af vintervejret?

»Det er svært at sige. Vi havde håbet på nul. Vi arbejder sideløbende med en mere langsigtet og permanent løsning på problemet, men det er omkostningstungt og tager lang tid at få implementeret. Det kan vi ikke vente på, så vi håber og tror, produktet fra Interflon kommer til at fungere. Ellers må vi finde en ny løsning.«

Alt tyder på indtil videre på, at Letbane-pendlerne må væbne sig med tålmodighed og håbe på det bedste, når frosten rammer.