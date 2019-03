Et par ved navn Henriette og Frank har efterladt en brugt fest i plastikposer på Egeskovvej i Gedved ved Horsens.

Desværre for parret er de også kommet til at putte deres velkomsthilsen til festen i poserne. Det er derfor relativt let at gennemskue, hvem der har glemt skraldet udenfor.

Men skraldet har alligevel svært ved at finde hjem på egen hånd. Det skriver TV 2 Østjylland.

Derfor har vognmanden Leif Hansen skrevet et opslag på Facebook, hvor han efterlyser ejerne.

I opslaget står der skrevet med en snært sarkasme.

- Er der nogen, der kender Henriette og Frank, der lige har holdt party? Det er lidt en skam, at de har tabt nogle af deres ting. De skal da næsten have deres ting tilbage.

Og der er en god grund til, at Leif Hansen har skrevet opslaget på Facebook. Han oplever ofte, at folk smider deres affald i området, hvor han bor.

- Jeg kan ikke være ligeglad med det. Det er noget forbandet svineri, og det er som om, at området bare er blevet en losseplads, siger han.

Bliver samlet op

Det er ulovligt at smide skrald på gaden og i naturen i Danmark. Miljøbeskyttelsesloven siger, at de vejledende bødetakster i Danmark ligger mellem 1000 og 5000 kroner.

Derfor har Leif Hansen også meldt det tabte affald til politiet.

- Jeg kunne godt bare samle det op og køre det til genbrugstationen, men så kunne jeg ikke bruge min tid på andet. Det vil jeg altså ikke gøre, selvom jeg synes, at det er meget barnligt, at folk smider deres affald i naturen, siger han.

I Horsens Kommune forsøger de som regel at løse det uden en politianmeldelse. Det siger Jørgen Broch, der er chef for service og beredskab i Horsens Kommune.

- Vi kører ud og samler det op, hvis vi får henvendelser om det. Hvis vi kan finde ud af, hvem det er, så tager vi en snak med borgeren. Er det særligt slemt, så kan vi ikke udelukke, at der også kommer en politianmeldese.

Hvert år bliver der arrangeret en affaldssorteringsdag i Danmark.

Sidste år blev der samlet 173.000 kilo affald ind i hele Danmark. 1700 af de kilo blev indsamlet i Horsens Kommune.