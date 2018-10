Vold, hærværk og butikstyverier.

Den lille midtjyske stationsby Bording med 2.374 indbyggere er blevet ramt af stigende kriminalitet og utryghed, siden regeringen med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i spidsen i marts 2016 tog det tidligere statsfængsel Kærshovedgård i brug som udrejsecenter for i dag 230 udlændinge.

Nu giver Inger Støjberg svar på tiltale.

Spørgsmål: - Borgere i Bording fortæller, at de som følge af centret har ændret adfærd: Børn får ikke lov til at gå alene til fritidsaktiviteter, og voksne omlægger løbe- og cykelruter, så de ikke kommer forbi Kærshovedgård. Hvordan har du det med, at din beslutning om at oprette centeret har den indvirkning på borgernes hverdag?

»Der er da ingen tvivl om, at hvis jeg boede dér, ville jeg også have en skærpet bevidsthed om, hvor jeg færdedes. Det tror jeg helt sikkert, at jeg ville have. Det kan man lige så godt være ærlig om. Min opgave er så sammen med justitsministeren at sikre, at trygheden er så god som mulig for beboerne i og omkring Bording. Men vi skal jo også have de her centre. Men jeg forstår udmærket, at man kan være utryg.«

Spørgsmål: - Du har givet udtryk for, at det går den rigtige vej med trygheden i og omkring Bording. Hvordan harmonerer det med, at antallet af sigtelser mod beboere på Kærshovedgård er steget fra 2 i 2016, til 38 i hele 2017 og igen til 45 alene i perioden januar til september i år?

»Det er under ingen omstændigheder i orden at begå noget kriminelt. Slet ikke, hvis man er uønsket i Danmark, som de her mennesker er. Men man skal bemærke, at i forhold til (udviklingen i, red.) antallet af beboere på Kærshovedgård er antallet af sigtelser steget relativt lidt fra 2017 til 2018 til dags dato,« siger Inger Støjberg og tilføjer:

»Men når vi er gået i gang med lave et udrejsecenter i et europæisk land uden for EU, er det jo også i erkendelse af, at der på Kærshovedgård opholder sig nogle mennesker, som er uden for pædagogisk rækkevidde, og at man derfor må tage hårde midler i brug.«