Juletrafikken bliver for mange indledt om et par timer – men samtidig ser vi ind i nogle voldsomme timer vejrmæssigt.

Og derfor bør du overveje en ekstra gang, om du kan udskyde dine rejseplaner.

Det oplyser Banedanmark.

Det skyldes, at togdriften over hele landet er påvirket fra torsdag klokken 15 til fredag klokken 06.

»Vi indstiller en række strækninger klokken 15 og kører med timedrift på andre. Der vil være færre tog, og de vil køre langsommere. Og vi forventer også forsinkelser.«

»Så hvis man har mulighed for at ændre sin rejse, gør det tidligere eller skub det, så vil jeg klart anbefale det,« siger områdechef i Banedanmark, Nicolai Smidt Sigsgaard til B.T.

Han er dog udmærket klar over, at alle ikke har mulighed for at ændre rejsen.

Så hvad skal de passagerer forvente?

»Udover langsommere tog og forsinkelser, kigger vi klart mod træerne. Det kan volde os store problemer, hvis de vælter over skinnerne. Også fordi, jorden er meget våd for tiden.«

Hvilke tog er berørte af stormen? Her indstilles trafikken indtil fredag morgen klokken 6.00: Esbjerg-Lunderskov: Trafikken indstilles fra kl. 15:00

Esbjerg-Tønder: Trafikken indstilles fra kl. 15:00

Esbjerg-Skjern: Trafikken indstilles fra kl. 15:00

Skjern-Holstebro: Trafikken indstilles fra kl. 15:00

Struer-Skjern: Trafikken indstilles fra kl. 15:00

Struer-Herning: Trafikken indstilles fra kl. 15:00

Struer-Thisted: Trafikken indstilles fra kl. 15:00

Herning-Skjern: Trafikken indstilles fra kl. 15:00

Holbæk-Kalundborg: Trafikken indstilles fra kl. 19:00 (genåbner fredag klokken 4.30)

Tinglev-Sønderborg: Trafikken indstilles fra kl. 19:00 (genåbner fredag klokken 4.30) Her reduceres trafikken: Odense-Svendborg: Timedrift fra kl. 19:00

Aarhus-Aalborg: Timedrift fra kl. 19:00

Aalborg-Hjørring: Timedrift fra kl. 19:00

Vojens-Padborg: Timedrift fra kl. 19:00

Herning-Aarhus: Timedrift fra kl. 19:00

Skjern-Aarhus: Timedrift fra kl. 19:00

Vejle-Herning: Timedrift fra kl. 19:00

Fredericia-Lunderskov: Timedrift fra kl. 19:00

Næstved-Nykøbing Falster: Timedrift fra kl. 19:00

Roskilde-Holbæk: Timedrift fra kl. 19:00

Nivå-Helsingør: ½ timedrift fra kl. 19:00

»Og så kan det være alt muligt andet. Blandt andet kan der blæse plastikposer ind over skinnerne. Og de skal væk, inden togene kan køre videre.«

I mellemtiden gør Banedanmark, hvad de kan, for at være bedst mulig forberedt:

»Vi har mobiliseret rigtig mange medarbejdere.« Vi har mobiliseret alt det mandskab, vi har med Banedanmark, blandt andet med motorsave og arbejdskøretøjer, såsom kranvogne, der kan komme ud og fjerne eventuelt væltede træer, eller hvis der skulle være noget i vores køreledninger,« siger Nicolai Smidt Sigsgaard og tilføjer:

»Vi er flere hundrede mand, som er klar til at rykke ud.«

Og kan man så foretage sig noget som passager? Ja, siger Nicolai Smidt Sigsgaard.

»Tjek din rejse, inden du skal afsted og hold dig opdateret. Den kan ændre sig hurtigt.«

Du kan holde sig opdateret via Rejseplanen eller MitTog-appen, lyder det.

I faktaboksen længere oppe kan du i øvrigt se, hvilke tog der er berørte af stormen.