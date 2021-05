»Det bliver nogle usædvanlig trælse uger for de berørte i området. Der er udsigt til, at det kommer til at lugte fælt. At det bliver en træls omgang.«

Det siger Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, på et samråd i Folketinget onsdag.

Ministerens erkendelse gælder for de naboer, som bor tæt på de to militære områder ved Nørre Felding i Holstebro Kommune og Kølvrå i Viborg Kommune, hvor flere end fire millioner coronaramte, afdøde mink i al hast blev gravet ned i november i fjor.

For fra næste uge begynder opgravningen af de stærkt forrådnede mink, der nu har antaget en konsistens som fetaost. Men som lugter langt, langt værre.

Flere end to millioner coronaramte, aflivede mink er gravet ned på det militære øvelsesterræn ved Nørre Felding. Massegravene ligger blot 300 meter fra Mogens Leth og Anette Jakobsens ejendom.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Flere end to millioner coronaramte, aflivede mink er gravet ned på det militære øvelsesterræn ved Nørre Felding. Massegravene ligger blot 300 meter fra Mogens Leth og Anette Jakobsens ejendom.Foto: Jens Anton Havskov

Og selvom naboerne, som har været meget bekymrede for de nedgravede minks miljøpåvirkning af området, er glade for, at der nu endelig sker noget, så kan de altså nu se frem til en månedlang periode, hvor stanken fra de opgravede mink kan vise sig at blive uudholdelig.

Mogens Leth og hans kone, Anette Jakobsen, bor som nærmeste naboer til massegravene ved Nørre Felding blot 300 meter fra området, hvor flere end to millioner mink er gravet ned.

»Vi ligger jo meget tæt på og har egen drikkevandsboring, så vi er glade for, at der nu sker noget. Det værste har været usikkerheden, fordi vi ikke har kunnet få noget at vide,« siger Mogens Leth.

Hverken han eller hans hustru har sarte næser, men alt afhængig af vindretningen, når opgravningen begynder, kan lugtgenerne blive så slemme, at parret bliver nødt til at flytte hjemmefra i en periode, forudser han.

I ugevis kørte lastbiler i november i pendulfart ind fyldte og ud tømte til og fra mink-massegravene ved Nørre Felding (foto) og Kølvrå. Nu skal minkene graves op igen - med forventede fæle lugtgener til følge for naboerne i området.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere I ugevis kørte lastbiler i november i pendulfart ind fyldte og ud tømte til og fra mink-massegravene ved Nørre Felding (foto) og Kølvrå. Nu skal minkene graves op igen - med forventede fæle lugtgener til følge for naboerne i området.Foto: Jens Anton Havskov

»Hvis det bliver østenvind, kan vi ikke være her. Så tror jeg, vi bliver nødt til at måtte genhuses,« siger Mogens Leth.

»Og hvis vi, som bor lige her, er så heldige, at der går vestenvind i det, så mærker vi måske ikke ret meget. Men så bliver det jo nok til gengæld et problem for dem, der bor inde i Nørre Felding,« tilføjer han.

Da regeringen valgte at nedlægge hele minkerhvervet i Danmark på grund af frygt for coronamutationer, blev langt de fleste dyr kørt til forbrænding.

Men der var på det tidspunkt så meget pres både tidsmæssigt og på forbrændingsanlæggenes kapacitet, at omkring en fjerdedel af de aflivede mink blev gravet ned ved på de to militære områder i det midt- og vestjyske område.

»Hvis det bliver østenvind, kan vi ikke være her. Så tror jeg, vi bliver nødt til at måtte genhuses,« siger Mogens Leth, som er nærmeste nabo til mink-massegravene ved Nørre Felding.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere »Hvis det bliver østenvind, kan vi ikke være her. Så tror jeg, vi bliver nødt til at måtte genhuses,« siger Mogens Leth, som er nærmeste nabo til mink-massegravene ved Nørre Felding.Foto: Jens Anton Havskov

I alt er 13.300 tons døde mink gravet ned de to steder.

Arbejdet med at grave dem op igen begynder ved Nørre Felding og forventes at tage en måneds tid, hvor lugtgenerne altså kan blive lidt af en prøvelse for naboerne.

Derefter kommer turen til massegravene ved Kølvrå.

Efter planen skal alle mink være gravet op i løbet af juli.