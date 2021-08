1.145.554 kroner

Det er den årlige husstandsindtægt, det kræver at blive boligejer i Hvidovre Kommune.

Hvidovre er nemlig det sted på Vestegnen, hvor det kræver den allerhøjeste indtægt at bosætte sig.

Det viser en ny opgørelse lavet af Realkredit Danmark.

Det skriver sn.dk.

I 13 kommuner landet over har indkomstkravet rundet 1 millioner kroner.

Det er særligt i hovedstadsområdet, at det kræver en fuld lønningskonto at bosætte sig, hvis man ønsker at investere i et gennemsnitsligt parcelhus på 140 kvadratmeter.

På Vestegnen er også Rødovre Kommune godt med. Her skal der rulle 1.137.375 kroner ind på fælleskontoen, hvis en familie skal gøre sig håb om at få fat i et hus.