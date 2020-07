Trods kritik for at være dyre og ineffektive kan danskerne også til vinter få en coronatest i de hvide telte.

De hvide testtelte, der er opstillet rundt om i landet for at teste danskerne for coronavirus, bliver bevaret i vinterhalvåret, selv om de har fået kritik for at være for dyre.

Det bekræfter Sundheds- og Ældreministeriet.

Der skal dog findes "en holdbar løsning", når vinterkulden rammer landet, lyder det fra ministeriet.

Lige nu arbejder regionerne, Testcenter Danmark og den nationale operative stab under politiet sammen for at finde en måde at holde teltene i drift, oplyser ministeriet.

De hvide telte har ellers fået kritik for at være dyre og ineffektive. I Information blev det i midten af juni beskrevet, hvordan de hvide telte koster cirka en milliard kroner at holde i drift i et halvt år.

250 millioner kroner bliver dog finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Ud af 128.000 test foretaget fra slutningen af april til midt i juni var 458 positive for coronavirus, og til Information sagde Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom hos Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd (Vive), at man kunne komme langt for så mange penge i dansk sundhedsvæsen.

Han uddyber over for Ritzau, at det er mange test at lave for at finde få smittede.

Eksempelvis viser onsdagens tal, at der kun blev fundet 12 nye smittetilfælde.

- Sundhedsøkonomisk kan man stille et ret stort spørgsmål ved, om det er den mest effektive måde at opspore og finde tilfælde af coronasmitte på. Der bliver testet rigtig mange for at finde en positiv, siger han.

Af positive ting ved strategien er dog, at det kan være med til at skabe en tryghed i befolkningen.

- Det er jo et politisk ønske, og der er selvfølgelig en tryghedsskabende effekt i det, siger Jakob Kjellberg.

Alle voksne danskere kan bestille en test for coronavirus i de hvide testtelte uden henvisning fra lægen. Har man symptomer, skal man dog kontakte sin læge i stedet for at bestille tid til test i teltene.

/ritzau/