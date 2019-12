Køb dansk, økologisk frugt og grønt, hvis du vil minimere indtag af pesticidrester, påpeger Fødevarestyrelsen.

Næsten hvert andet stykke dansk frugt indeholder rester af pesticider.

Det viser en årlig rapport fra Fødevarestyrelsen og DTU.

Selv om der er rester, er indholdet dog så lavt, at det ikke er sundhedsskadeligt for mennesker.

Der er blevet testet 99 prøver med dansk frugt, og der blev ikke fundet nogen overskridelser.

For grøntsager fra Danmark er der fundet pesticidrester i hvert femte stykke. Der blev fundet overskridelser i to ud af 210 prøver.

- Det er meget positivt, at undersøgelserne endnu en gang viser, at dansk frugt og grønt har et lavt indhold af pesticidrester, siger Henrik Dammand Nielsen, kontorchef i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Selv om der ofte er rester af pesticider, er det langt sjældnere end for udenlandsk frugt og grønt.

Mens knap hvert andet stykke dansk frugt har rester, er tallet 72 procent for EU og 81 procent for resten af verden.

Det samme billede gør sig gældende for grøntsager, hvor tallet for EU-landene er 50 procent og 35 procent i resten af verden.

Fødevarestyrelsen påpeger, at man nedsætte sit indtag af pesticider, hvis man vælger dansk frugt og grønt - og endnu mere, hvis man vælger økologisk.

/ritzau/