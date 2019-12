Også helt små børn ser video online. De bruger populære streamingsider som Netflix og YouTube, viser rapport.

Det er langtfra fremmed for små børn at se video og tv online. Omkring hvert andet barn under tre år bruger således YouTube hver uge.

Det viser DR Medieforsknings kommende rapport "Medieudviklingen 2019", som ventes at blive udgivet i slutningen af januar 2020. Det skriver DR.

Børnene under tre år bruger op mod en halv time om dagen på at se indhold fra DR. Derudover ser en del også indhold fra YouTube og Netflix.

En af grundene til det er ifølge medieforskerne bag rapporten, at nybagte og unge forældre, der er født i slutningen af 1980'erne eller begyndelsen af 1990'erne, er vokset op med teknologien.

- I deres udvikling fra barn til voksen spillede den hastige teknologiske udvikling en central rolle, og derfor er det også ofte nærliggende for dem at præsentere de alleryngste for streamingindhold, konkluderer Sanna Byrresen, Katrine Green og Lene Heiselberg fra DR Medieforskning blandt andet i rapporten.

Hvert tredje barn under tre år ser indhold hos DR hver uge - primært på børnekanalen Ramasjang. Her er der fokus på tydelige ansigter, stemmer og smil, skriver DR.

For at børnene kan forstå indholdet, skal det samtidig være letgenkendeligt, simpelt og langsomt.

Både piger og drenge under tre år er optaget af video og tv med blandt andet motorisk leg, dyr og kreativitet, konkluderer rapporten.

- Det ligger fint i forlængelse af, hvad de alleryngste kan lide at se på YouTube, nemlig tegnefilm som "Gurli Gris" og "Peter Pedal", videoer med dyr og dyrelyde samt kreative videoer med farver, former og børn, der maler, skriver forskerne.

Også børnesange og musik hitter blandt de mindste borgere.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler, at børn under fem år maksimalt ser på en skærm en time om dagen. Den fraråder, at babyer under et år benytter skærme.

Ifølge DR fremhæver en række danske og udenlandske forskere, at der ikke er forskning til at understøtte, at børn eksempelvis trives dårligere, hvis de bruger lang tid foran skærme.

/ritzau/