Forleden mødte 13-årige Oliver Bidstrup en af hverdagens helte. En helt, der endte med at skulle betale en dyr pris for sin dåd.

Beretningen om teenagerens oplevelse er de seneste dage blevet delt vidt og bredt på Facebook, og nu er det lykkedes for Oliver Bidstrups mor at finde frem til den barmhjertige samaritaner.

Det vender vi tilbage til. Her er først historien om Oliver Bidstrup, der havde en rigtig dårlig dag i onsdags.

Han var kommet op at diskutere med sine forældre og havde derfor efterladt en seddel og var stukket af hjemmefra. Men i sin iver for at komme væk var han kommet afsted uden sit rejsekort.

Et problem, fordi han gerne ville tage s-toget fra Brøndby Strand til Hundige, hvor hans veninde og hendes familie bor.

Heldigvis mødte den unge mand en venlig sjæl, der gerne ville tjekke ham ind på sit rejsekort.

Det gjorde de så. Troede de. Toget ankom. De steg på toget, og så ville skæbnen, at der kom en togkontrollør,

Dernæst lød den triste biplyd fra kontrollørens apparat. Det var kun Oliver, der var blevet tjekket ind.

Oliver Bidstrup var onsdag kommet afsted uden sit rejsekort, men heldigvis trådte en hjælpsom sjæl til. Det endte dog med, at den venlige sjæl selv modtog et kontrolgebyr i toget. Vis mere Oliver Bidstrup var onsdag kommet afsted uden sit rejsekort, men heldigvis trådte en hjælpsom sjæl til. Det endte dog med, at den venlige sjæl selv modtog et kontrolgebyr i toget.

»Jeg blev lidt ked af det, fordi det jo var min skyld. Han havde jo haft penge nok, hvis jeg ikke skulle have været med,« fortæller den 13-årige dreng om situationen.

Den fremmede tog dog situationen med ophøjet ro. Og selvom Oliver Bidstrup spurgte, om han ikke kunne få hans nummer, så kontrolgebyret kunne blive overført til ham på Mobilepay, insisterede han på, at det ikke var nødvendigt.

I stedet fik Oliver Bidstrup mandens navn, som han noterede i sit tyskhæfte.

»Det mest rørende og søde var, at han tog bøden. Men jeg syntes jo, det var min skyld, så min mor foreslog, at vi efterlyste ham på Facebook,« fortæller den unge mand, der forlængst er blevet gode venner med sine forældre igen.

Som sagt, som gjort. I et opslag forklarede mor Julie Maria Bidstrup sin søns oplevelse og delte desuden et billede af sønnen og tyskhæftet. Hun skrev desuden, at familien gerne vil betale beløbet for kontrolafgiften.

»Det hører sig jo til. Vi vil gerne vise Oliver, at man kan bede om hjælp en anden gang. Det er vigtigt at vise vores unger, at hvordan man skal opføre sig godt,« fortæller hun.

Med opslaget tog det hele ellers fart. Både folk, der hyldede den skønne gestus, og folk, der mente at kende hverdagshelten, bød ind. I skrivende stund er opslaget blevet liket over 5000 gange, kommenteret mere end 500 gange og delt yderligere 4100 gange.

Og efterlysningen har virket. Fredag har familien fundet frem til den hjælpsomme herre.

Han oplyser, at han ikke ønsker at stå frem i en artikel, 'fordi han bare gerne ville hjælpe, og det var det'.

Han afviser desuden at modtage penge som erstatning for det kontrolgebyr, han forleden blev pålagt.

Men familien Bidstrup insisterer på at betale, og derfor har de aftalt, at de besøger ham på søndag, giver en krammer og siger tak.

»Jeg vil gerne sige undskyld og enten give ham noget chokolade eller andet og måske en 100-kroneseddel,« fortæller 13-årige Oliver Bidstrup til B.T. og oplyser, at de penge kommer fra egen lomme.