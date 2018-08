Ikke alle er ligeglade med kønnet på deres læge. Således er det vigtigt for cirka hver tredje kvinde at have en kvindelig læge. Det skyldes blufærdighed, siger en læge.

Tænker du over, når du smækker benene op i ’stigbøjlerne’ hos lægen, om det er en mand eller kvinde, der kigger dig op i skrævet? Eller er du komplet ligeglad?

I en ny YouGov undersøgelse svarer 37 pcrocent af kvinderne, at de helst vil tilses af en kvindelig læge, mens det bare er 17 procent af mændene, der foretrækker en mand.

Praktiserende læge i Skødstrup og formand for PLO og DSAM’s fælles videreuddannelsesudvalg Roar Maagaard tror, at kvindernes præference skyldes, at kvinder oftere end mænd ’søger hjælp til de nedre organer’:

Hvad vejer tungest, når du skal vælge læge?

»Kvinder søger jo hyppigere læge pga. gynækologiske problemstillinger i form af f.eks. prævention og graviditet. Der er nogen, der har en blufærdighed omkring den slags og hellere vil blotte sig foran en person af samme køn,« siger lægen.

Når 17 procent af mændene ønsker en mandlig læge, kan det skyldes, at der også er emner, som er følsomme for dem.

»Jeg har da også mænd i min praksis, som kommer til mig, fordi de har et problem, de helst vil drøfte med en mand. Som f.eks. problemer med prostata,« siger Roar Maagaard.

Men kan han så helt afvise, at det ikke har noget at sige, at kvinder generelt er bedre til at kommunikere end mænd, og patienterne derfor foretrækker en kvinde?

»Jeg kender ikke til opgørelser, der viser, at kvinder skulle være bedre til at kommunikere med deres patienter. Jeg tror, det er en fordom. Jeg håber jo på, at patienterne hellere vælger læge ud fra deres kompetencer frem for deres køn,« siger Roar Maagaard.

Kvindelige læger har ellers ikke altid været en selvfølgelighed. Først i 2017 og 2018 var der flere kvinder end mænd i lægefaget.

Desuden er der også sket store ændringer i kommunikationen med patienter generelt.

»De unge læger i dag er langt bedre uddannet i kommunikation end min egen generation. I dag videotræner vi med de studerende, så vi er sikre på, at de fanger de rigtige signaler og får stillet en korrekt diagnose,« siger han.