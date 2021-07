Hver tredje patient med lungekræft er utilfreds eller meget utilfreds med deres egen læges indsats i forbindelse med deres sygdomsforløb.

Det skriver magasinet Nyt om Lungekræft, der har fat i to omfattende spørgeskemaundersøgelser, som YouGov har foretaget for Sundhedspolitisk Tidsskrift og Onkologisk Tidsskrift.

»Vi føler lidt, at når patienterne kommer med symptomer, så bliver de ikke taget seriøst eller sendt i kræftpakke, og de skal komme flere gange. Og så får man konstateret lungekræft i stadie tre eller fire,« siger Lisbeth Søbæk Hansen, der er formand for Patientforeningen Lungekræft til magasinet.

Og der er flere opsigtsvækkende ting i spørgeskemaundersøgelsen, der er sendt ud til kræftpatienter.

Det viser undersøgelsen Undersøgelserne viser, at personer med lungekræft oftere er utilfredse med deres egen læges indsats end de fleste andre: 25 procent af de adspurgte svarer, at de er meget utilfredse, mens 11 procent svarer, at de utilfredse.

Undersøgelsen viser også, at 60 procent har fået stillet lungekræftdiagnosen indenfor en måned fra de henvendte sig til egen læge første gang.

For 40 procents vedkommende gik der mere end en måned – og 9 procent vurderede, at der er gået mere end seks måneder fra første henvendelse til at diagnosen blev stillet.

42 procent af lungekræftpatienterne svarer, at de har fået meget lidt hjælp og vejledning fra egen læge i forbindelse med sygdomsforløbet.

syv procent svarer, at de har fået informationer om nye behandlingsmuligheder fra egen læge.

Helt konkret viser undersøgelsen, at to ud af fem fortæller, at der gik mere end en måned mellem første henvendelse og at kræftdiagnosen blev stillet.

Og en ud af ti vurderer, at der gik mere end seks måneder.

Cheflæge og professor fra Kræftens Bekæmpelse, Niels Kroman, nikker da også genkendende til udlægningen fra Lisbeth Søbæk Hansen.

Magasinet referer til, at han under et webinar 8. december sidste år forklarede kræftpatienterne, at lungekræft godt kan være en sygdom, der bliver overset. I hverfald sammenlignet med andre kræftsygdomme.

»Nogle kræftsygdomme har højere status. De sygdomme, der tiltrækker sig opmærksomhed, har nemmere ved at rejse penge. Så kommer der forskning og uddannelser. Og hvis du har etablerede forskningsgrupper, kan du også tiltrække unge mennesker, der vil skrive en ph.d.,” sagde han under webinaret, skriver Nyt om Lungekræft.

Og hele situationen med nedlukningen under coronakrisen har langt fra gjort det nemmere for især kræftpatienter.

B.T. har fortalt om kræftpatienten Dunja Fogelberg Hansen. I alt 11 gange kontaktede hun telefonisk egen læge fra 16. marts sidste år og næsten fire måneder frem.

Men ingen af gangene ville lægen se hende, selv om hun havde symptomer på lungekræft. Da hun endelig kom til lægen 7. juli fik hun tid til en scanning.

Her er kræftsyges 11 afviste lægeopkald 16. marts Dunja Fogelberg Hansen ringer til lægen med ondt i lungerne. Men hun kan ikke få tid hos lægen. 17. marts Hun ringer igen til lægen, da smerterne fortsætter. Men på grund af risiko for corona afvises hun. 2. april Hun ringer til lægen, da smerterne er blevet værre. Men hun afvises grundet coronarestriktioner. 16. april For fjerde gang afvises hun af lægen. 20. april Femte afvisning af samme grund: Risiko for coronavirus. 27. april Endnu en gang afvises hun af lægen. 6. maj Syvende afvisning af lægen. 7. maj Ottende afvisning af lægen. 11. maj Lægen vil endnu en gang ikke se hende grundet coronarestriktioner. 28. maj Dunja Fogelberg Hansen får det værre og værre. Men afvises igen af lægen. 4. juni Igen vil lægen ikke tilse hende. 7. juli Nu er der gået næsten fire måneder, og 11 gange er hun afvist af lægen. Smerterne er så slemme, at hun endelig tilses af egen læge, og det viser sig, at hun har lungekræft. 3. august Scanning bekræfter, at Dunja Fogelsberg Hansen har lungekræft og viser, at kræften har spredt sig til lymferne. Nu starter kemo- og strålebehandlingen, og hun vurderes at være uhelbredeligt syg. Kilde: Dunja Fogelberg Hansens oplysninger på sundhed.dk, B.T. har fået lov at se.

Scanningen viser, at Dunja Fogelsberg Hansen har lungekræft og viser, at kræften har spredt sig til lymferne. Hun er nu i kemobehandling, og hun vurderes at være uhelbredeligt syg.

I en afgørelsen i februar slog Ankenævnet for Patienterstatningen fast, at den lange ventetid på fire måneder har 'forringet' hendes mulighed for at overleve kræftsygdommen.

'Skaden består i en væsentligt forringet overlevelsesprognose som følge af forsinket diagnosticering af lungekræft,' stod der direkte i afgørelsen.

»Jeg har det rigtig skidt med det her. Det er fatalt, at lægen ikke hører på en patient,« sagde Dunja Fogelberg Hansen 5. februar til B.T.