400 af landets minkfarme er ramt af coronavirus eller ligger i en radius af 7,8 kilometer fra en med smitte.

Antallet af minkavlere, der skal aflive deres mink på grund af coronavirus, fortsætter med at stige.

Der er nu fundet coronavirus på i alt 191 minkfarme, mens 209 farme ligger inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Det betyder, at minkene på i alt 400 af landets 1138 minkfarme umiddelbart skal eller er blevet aflivet. Det svarer til hver tredje minkfarm i landet.

Den seneste tid har coronasmitten bredt sig på landets minkfarme.

1. oktober blev det derfor besluttet, at minkene på farme, hvor der var konstateret coronavirus, skulle aflives.

Af sikkerhedshensyn skal minkene på farme, der ligger inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm, også aflives.

Aflivningerne sker af hensyn til folkesundheden. Der er nemlig konstateret mutationer af coronavirusset i mink. Minkene kan smitte mennesker og derved videreføre mutationerne, der er små ændringer i virussets sammensætning. Det risikerer at gøre en fremtidig coronavaccine mindre effektiv.

Fredag lød det fra fødevareminister Mogens Jensen (S), at en række minkfarme ramt af coronavirus kan få lov til at beholde raskmeldte mink.

Mink smittet med coronavirus mellem 15. august og 15. september kan få lov til at blive pelset, hvis de har udviklet antistoffer mod virusset.

Dermed kan nogle avlere få lov til at sælge skindene, når sæsonen for pelsning starter.

Hvor mange der er tale om, fremgik ikke af pressemeddelelsen. Det gælder dog ingen besætninger syd for Limfjorden.

Myndighederne er ved at undersøge, om avlerne også kan få lov til at pelse raske mink på minkfarme i zonerne fra smittede farme.

Det skal dog gøres på en måde, så det ikke sænker tempoet og kapaciteten i aflivningerne, lød det fredag.

Myndighederne står over for en stor arbejdsopgave med aflivningen af de mange mink. Det har tidligere fået dem til at opfordre minkavlerne til at hjælpe til.

Avlerne har derfor fået lov til selv at stå for aflivning og den efterfølgende rengøring og desinfektion.

/ritzau/