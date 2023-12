Flere adspurgte handicappede er ramt økonomisk op til jul end sidste år, viser undersøgelse.

Flere personer med et handicap er på grund af stigende udgifter presset på økonomien op til jul. Det betyder for nogle, at det kan være svært at få råd til julegaverne.

Det viser en ny undersøgelse fra UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

I alt har 1.688 personer med et handicap deltaget i undersøgelsen - størstedelen er folk med polio eller folk, der har fået et handicap, fordi de har været ude for en ulykke.

Og ifølge formanden for begge foreninger Janus Tarp har de fleste af medlemmerne ikke mulighed for at have et arbejde.

- Langt de fleste medlemmer af foreningerne er på folkepension eller på førtidspension. Derfor har de generelt en anstrengt økonomi, siger han.

Knap halvdelen af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at det er ekstra svært at få økonomien til at hænge sammen op til julen i år i forhold til sidste år.

Her er hovedårsagen, at de fleste har fået stigende udgifter til mad, varme og el, hvilket ifølge Janus Tarp kan have noget at gøre med den stigende inflation, der har været, siden krigen brød ud i Ukraine.

Derfor vil flere af medlemmerne have sværere ved at få råd til julegaverne i år. Her svarer en tredjedel, at de forventer at have svært ved at få råd til julegaver til egne børn og børnebørn.

Janus Tarp tvivler på, om billedet vil nå at ændre sig til julen i 2024.

- Det kommer an på, om inflationen fortsætter nedad, og om der sker noget på verdensmarkedet i forhold til krigen i Ukraine, siger han.

Hvis ikke, tror han, at det samme billede vil gentage sig igen næste år. Og han håber derfor, at det er noget, regeringen vil reagere på.

- Det handler langt henad vejen om forsørgelsesydelserne, for vi kan ikke regulere på inflation, fødevarepriser og varmepriser.

- Derfor vil jeg opfordre beslutningstagerne til at se på, om der er behov for nogle særlige hjælpeindsatser, hvis det her billede fortsætter, siger han.

/ritzau/