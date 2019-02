I Region Hovedstaden står det slemt til med at behandle brystkræft til tiden. Uacceptabelt, mener formand.

Mere end hver tredje brystkræftforløb - 36 procent - blev ikke gennemført til tiden i fjerde kvartal sidste år.

Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Især i Region Hovedstaden står det slemt til. Her blev over halvdelen - 53 procent - af alle patienterne i brystkræftforløb ikke behandlet til tiden. Tidsfristen for brystkræft er 27 dage.

I en pressemeddelelse kalder regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) det for "uacceptabelt".

Regionen skriver, at den sammen med ledelsen på Herlev Hospital og Rigshospitalet vil arbejde på at udvide kapaciteten i forhold til både røntgen, ambulatorietider og operationer.

Ledende overlæge på Brystkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital og Rigshospitalet Henrik Flyger "beklager meget".

- Det er vigtigt for mig at sige, at kortere overskridelser af tidsfrister for operation ikke har konsekvenser for den videre behandling og muligheder for helbredelse, men når det er sagt, så er det naturligvis belastende for den enkelte kvinde at vente på at blive opereret, udtaler han i en pressemeddelelse.

I Region Syddanmark går det bedre med behandling af brystkræft inden for tidsfristen. Her bliver 78 procent behandlet til tiden.

De resterende regioner, Sjælland, Nordjylland og Midtjylland ligger op henholdsvis 65 procent, 66 procent og 69 procent til tiden.

Ser man samlet på forløbene for alle typer kræft, blev 80 procent af alle pakkeforløb gennemført til tiden.

Sundhedsstyrelsen beder nu Region Hovedstaden om at redegøre for den kirurgiske behandling af kræftforløb.

Desuden skal regionen redegøre for dens samlede gennemførelse af forløb og strålebehandling for lungekræft.

Styrelsen tager også fat i Region Midtjylland. Den er blevet bedt om at redegøre for kirurgisk behandling af kræft i æggestokkene og kræft i lungerne.

- Vi ved, der kan være udsving i de her tal, men jeg er bestemt ikke tilfreds med, at der er så store forskel fra region til region, udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

/ritzau/