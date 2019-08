Det er ikke kun på skovturen, du skal være opmærksom på flåter. Det samme gælder en tur i baghaven, viser nyt studie.

De små blodsugende bæster bliver nemlig transporteret af trækfugle, som taber dem i haverne eller af vildt, som har forvildet sig ud af skoven.

Faktisk er mere end hver tredje flåt i folks baghaver bærer af borrelia, viser studiet.

Der er dog flere ting, man kan gøre, hvis man vil undgå flåterne, fortæller Nanna Skaarup Andersens, læge og forsker i flåtoverførte infektioner ved Odense Universitetshospital.

Husker du at tjekke dig selv for flåter, når du har været en tur i skoven eller baghaven?

»Skal man eksempelvis gå tur i skoven eller i højt græs, er det vigtigt med lange bukser og ærmer. Det hjælper også at stoppe bukserne ned i strømperne og dermed undgå bar hud omkring anklerne,« siger hun og tilføjer, at lyst tøj gør det nemmere at spotte flåterne.

De seneste tal fra DTU Veterinærinstituttet viser fortsat et rekordhøjt antal flåter i den danske natur sammenlignet med tidligere år.

Skulle man være uheldig at blive bidt af en flåt, skal man ikke gå i panik.

Fjerner man flåten med det samme, minimeres risikoen yderligere for, at den kan nå at overføre eventuelle sygdomme gennem blodet.

Det kan være en god ide at bruge en pincet til at fjerne flåten med. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Det kan være en god ide at bruge en pincet til at fjerne flåten med. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

»Jo før man får fjernet flåten, desto bedre. Nogle gange bliver flåtens kæber siddende, men det skal man ikke lade sig skræmme af. De smitter ikke, men kan fortsat give lidt hudirritation,« siger Nanna Skaarup Andersen og anbefaler at fjerne flåten med pincet, flåttang eller neglene.

Når flåten er fjernet, skal man være opmærksom på området omkring biddet.

Symptomer på overført borrelia viser sig typisk inden for de første 14 dage, men det kan nogle gange tage op til seks uger, før de er tydelige.

Kommer der en rød ring på mere end fem centimeter til syne, skal man kontakte lægen, så man kan begynde pencilinbehandling.

Billede af mærke ni dage efter bid fra skovflåt. Foto: Jeppe Bøje Nielsen Vis mere Billede af mærke ni dage efter bid fra skovflåt. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Ifølge Rigshospitalet bliver et par tusinde danskere om året smittet med borrelia.

På det danske marked findes en række borreliatest, som kan påvise antistoffer i blodet.

Da mange danskere dog bærer disse antistoffer i blodet uden at have været syge, er testene ingen garanti for, at man er smittet.

Men de kan være en indikation på, om man skal søge læge.