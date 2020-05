Økonomiske overvejelser er med til at afholde flere fædre fra at holde den forældreorlov, som de har lyst til.

Hver tredje far tager ikke den forældreorlov, som han egentlig har lyst til.

Det viser en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation, skriver Berlingske. Ifølge avisen er undersøgelsen lavet blandt et mindre, men repræsentativt udvalg af småbørnsfædre.

Blandt årsagerne til at forældreorloven ikke bliver så lang som ønsket, nævner flere fædre hensyn til familiens økonomi og et ønske fra moren om en lang barsel.

Undersøgelsen får Ledernes Hovedorganisation til at konkludere, at lovbestemt, øremærket barsel til mænd er vejen frem.

Det er allerede indført i lande som eksempelvis Norge og Sverige.

- At hver tredje far i dag ikke holder forældreorlov i det omfang, han gerne vil, er rigtig ærgerligt. Det vidner om, at vi stadig ikke er i mål, siger Berit Toft Fihl, politisk chef i Ledernes Hovedorganisation, til Berlingske.

- Derfor bør politikerne gribe ind og reservere forældreorlov til fædre. Det bør ikke være en kamp for fædrene, hverken derhjemme i familien eller på jobbet, hvis de vil holde forældreorlov, tilføjer hun.

Berlingske skriver, at danske fædre i dag holder cirka ti procent af forældreparrets samlede forældreorlov. Det er tilfældet, efter at fædres andel af barslen kun er steget med cirka 1,5 procentpoint fra 2010 til 2018.

I 2019 vedtog Europa-Parlamentet og ministerrådet et direktiv, som indfører en øremærkning af barselsorloven på to måneder til fædrene.

Et implementeringsudvalg under Beskæftigelsesministeriet ser derfor nu sammen med arbejdsmarkedets parter på, hvordan EU-direktivet senest i 2022 kan udmøntes i dansk lovgivning.

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) har ifølge Berlinske tidligere omtalt regeringens bud som en model, hvor faren sikres op til 16 ugers dagpengebetalt forældreorlov, hvoraf dele dog kan overføres til moren.

/ritzau/