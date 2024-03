Mange danskere så sig gerne fri for at stille uret en time frem i sommerhalvåret.

I en ny rundspørge foretaget for lysproducenten Ledvance svarer lige over en tredjedel af de adspurgte således, at de ønsker sommertid afskaffet.

Tidsjusteringen træder hvert år i kraft den sidste søndag i marts og er et hyppigt diskuteret emne, som endda har været taget op politisk.

Det er før blevet påpeget, at det pludselige skift – en tradition, som blev indført i 1917 for at få mest ud af sommerlyset – kan have negative sundhedseffekter.

Blandt undersøgelsens i alt 1000 adspurgte svarer lige over halvdelen, at sommertid påvirker deres daglige rutiner.

»Den tabte time om foråret er ikke kun et tal på uret. Det er en reel forstyrrelse for vores kroppe, hvilket kan påvirke alt fra humør til arbejdspræstation,« bemærker søvnekspert Mikael Rasmussen i en pressemeddelelse fra Ledvance.

37 procent vil afskaffe sommertid I en undersøgelse foretaget af lysproducenten Ledvance gennem analyseinstituttet BERENT, svarer 37 procent ud af 1000 adspurgte, at de ønsker sommertiden afskaffet. 54 procent mener, at sommertid påvirker deres daglige rutiner

I husstande med børn bliver 56 procent påvirket af sommertiden – i husstande uden er tallet 49 procent

I hovedstadsområdet vil blot 29 procent afskaffe sommertid, mens det i Nordjylland er hele 46 procent

»At blive frarøvet en times søvn er noget, der virkelig kan påvirke os«.

Samtidig udtaler lysdesigner hos Ledvance Mette Hvam Larsen, at vi ikke har brug for flere timer med lys.

»Vi har også brug for mørke«, siger hun.

»Det er meget overvældende for kroppen, når den fra dag til anden bliver bombarderet med mere lys. Den har vænnet sig til ro og hygge, og nu fortæller lyset, at den skal være aktiv tidligere og længere, end den er indstillet på.«

Ifølge Ledvance er der regionale forskelle i modstanden mod at stille uret frem: I Nordjylland er det hele 46 procent, som vil afskaffe sommertiden mod blot 29 i hovedstadsområdet.

I en undersøgelse fra 2012 viste forskere fra Svenske Karolinska Institutet, at skiftet til sommertid kunne ses i antallet af hjertetilfælde i Sverige.

»Vores data antyder, at selv beskeden søvnmangel og forstyrrelser i døgnrytmen kan øge risikoen for AMI (blodprop i hjertet, red.) på tværs af befolkningen.«

EU-Parlamentet vedtog i 2019 en afskaffelse af skiftet, men medlemslandene har ikke kunnet blive enige om sommertidens skæbne.

Ifølge Folketingets EU-Oplysning var der blandt landene en bekymring om, hvorvidt en afskaffelse ville føre til forskellige tidszoner i EU, skrev Ritzau i 2022.