»Onani, det kan han li', onani, det kan han li'. Onani er godt fordi: det ta'r kun 20 sekunder og det koster ik en ski'.«

Sådan lyder de indledende strofer i Dario Von Sluttys sang 'Onani'. Og ifølge en ny sexundersøgelse Projekt SEXUS, så er onani også en ting, som de fleste danskere udøver og nyder. Der er bare et lille bitte men.

10 procent af de adspurgte kvinder fortæller nemlig, at de skammer sig over at onanere.

Når det kommer til mænd er der otte procent, som føler skam over at rykke lidt i krummerikken.

Skammer du dig over at onanere?

Hvad, der ligger bag skammen, svarer undersøgelsen desværre ikke på.

Til gengæld findes der en større skam eller forlegenhed over at onanere, mens man er i et fast parforhold.

Blandt personer med en fast partner ønsker hele 31 procent af mænd og 23 procent af kvinder ikke, at deres partner ved, at de onanerer.

Men måske skyldes det resultatet af onanien. Ifølge undersøgelsen mener 11 procent af de adspurgte mænd, at deres orgasme er mere intens ved onani end ved samleje.

Hele 36 procent af kvinderne mener, at de får en bedre orgasme ved onani end ved samleje.

Den mere end 750 lange rapport går i dybden med danskeres seksuelle præferencer, udfordringer og holdninger. Der er 62.675 danskere i alderen 15-89 år, som udgør den stikprøve, som de fleste resultater i undersøgelsen er baseret på.

Projekt SEXUS blev igangsat i efteråret 2017. Den er et samarbejde mellem Statens Serum Institut (Afdeling for Epidemiologisk Forskning) og Aalborg Universitet (Sexologisk Forskningscenter, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet).

Onanerer du, og ønsker du ikke, at din partner ved det? Eller får du en bedre orgasme ved onani end ved samleje? Så vil redaktionen gerne høre din historie eller holdning. Tip os på bopo@bt.dk