Kortlægning viser, at politifolk og fængselsbetjente diagnosticeres med PTSD. "Alvorligt", siger minister.

Faggrupper såsom fængselsbetjente og politifolk hjemsøges af PTSD - posttraumatisk stress, der kan vise sig i form af depression, angst og stress.

Det viser en kortlægning fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - for Justitsministeriet. Det skriver Berlingske.

Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 11.169 nuværende politibetjente og 2896 nuværende fængselsbetjente.

Her svarer 5,4 procent af de adspurgte fængselsbetjente, at de er diagnosticeret med PTSD.

Samtidig opfylder yderligere 13,5 procent af de adspurgte de såkaldte diagnosekriterier for PTSD.

Blandt politifolk er tallene lidt lavere. Her svarer to procent af de adspurgte, at de er diagnosticeret med PTSD, mens yderligere 3,7 procent af politibetjentene opfylder diagnosekriterierne.

Tallene tegner ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) "et alvorligt billede".

- Der er behov for en styrket indsats over for vores PTSD-ramte betjente og måske i særlig grad for fængselsbetjentene, siger ministeren til Berlingske.

Det er første gang, at omfanget af PTSD blandt danske betjente er blevet kortlagt.

Kortlægningen er udarbejdet for Justitsministeriet. Den er en del af en større undersøgelse, som justitsministeren bestilte i september 2019, og som forventes færdig i august.

