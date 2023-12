45 millioner kommentarer på Facebook fra maj 2021 til i år er vurderet for antisemitisme i undersøgelse.

Hadefulde ytringer mod jøder er en del af den offentlige debat på Facebook.

Det viser en ny stor undersøgelse, der er bestilt af Nordic Safe Cities og Jødisk Informationscenter, skriver TV 2.

45 millioner kommentarer fra politikere og mediers Facebook-sider fra maj 2021 til maj 2023 er blevet indsamlet i undersøgelsen. Heraf omtaler 21.388 af disse kommentarer "jøde" eller "jødisk".

2063 af dem vurderes i undersøgelsen antisemitiske, hvilket svarer til hver tiende kommentar, skriver mediet.

TV2 beskriver blandt andet eksempler, hvor brugere på Facebook skriver "klamme lille jøde snog" og "problem nummer et er jøden".

Formanden for Det Jødiske Samfund i Danmark, Henri Goldstein, siger til mediet, at han ærlig talt synes det er "rigtig ubehageligt at høre".

- Det gør mig ikke bare bekymret, men også vred. Dels fordi det er løgn, og fordi det er så klassisk antisemitisme, som har overlevet århundreder på samme måde, siger han som kommentar til en række eksempler, som TV 2 fremlægger for ham.

De antisemitiske kommentarer, der er påvist i undersøgelsen, er ikke kun blevet fundet i debatter om Israel-Palæstina eller jødisk tradition og tro, men også eksempelvis i opslag om corona og krigen i Ukraine.

Kirkeminister Morten Dahlin (V) skriver i en skriftlig kommentar, at han fredag skal mødes med Det Jødiske Samfund, hvor han vil spørge ind til, hvad man kan gøre for at bekæmpe antisemitismen.

Derudover vil han gå i dialog med Facebook-ejer Meta, lyder det.

- For at høre hvordan de oplever problemet og få en dialog med dem om, hvordan vi får stoppet de uacceptable udfald mod jøder på deres platforme, skriver han.

Undersøgelsen begrænser sig frem til maj 2023 - altså før krigen mellem Israel og Hamas brød ud 7. oktober.

I begyndelsen af november fortalte Det Jødiske Samfund, at det havde modtaget 80 henvendelser om antisemitisme på en måned. Her var der eksempler på, at der blev råbt "jødesvin" og sendt dødstrusler til jøder i Danmark.

Til sammenligning havde organisationen inden krigen brød ud på seks måneder modtaget 30 henvendelser.

Syv ud af ti af alle henvendelserne, som Det Jødiske Samfund modtog per start november i hele 2023, var kommet siden 7. oktober.

/ritzau/