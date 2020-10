Trods risiko for forvirring mener SSI, at det giver mening at inddrage alle indlagte med corona i statistik.

Omkring hver syvende patient, der indgår i statistikkerne over antallet af coronaindlagte, har ikke været indlagt på grund af corona.

Det viser tal fra Danmarks fem regioner, skriver DR.

Eksempelvis kan en person, der er indlagt på hospitalet med et brækket ben, blive en del af myndighedernes tal over indlagte, hvis vedkommende tester positiv for corona under indlæggelsen.

Tallet over indlagte coronapatienter er under epidemien blevet fremhævet som en god rettesnor for, om sundhedsvæsenet risikerer at blive overbelastet, hvis antallet af sengepladser ikke kan følge med dem, der har behov for at blive indlagt eller komme i respirator.

Ifølge Tyra Grove Krause, der er overlæge og afdelingschef ved Statens Serum Institut (SSI), kan det give god mening at inddrage begge typer indlagte.

Det skyldes, at de indlagte med corona alle optager en isolationsplads, der kræver nogle ekstra ressourcer.

Opgørelsen strækker sig fra 18. marts til 20. oktober. For Region Midtjylland går tallene ikke længere end 1. oktober.

I den periode har Region Hovedstaden haft flest indlagte med coronavirus. Det gælder for 1614 personer. 257 af dem har dog primært været syge af andet end corona.

For Region Midtjylland og Region Nordjylland er der tale om en større andel, som ikke har været indlagt på grund af corona.

I Region Midtjylland gælder det 163 ud af 405 indlagte. Og i Region Nordjylland har 60 ud af 188 personer primært været syge af andet end corona.

Andelen er lavere i Region Sjælland, hvor 64 ud af 611 indlagte primært har været syge af andet end corona. Det samme gælder Region Syddanmark, hvor det gælder for 12 ud af 352.

I artiklen spørger DR, om man kan trække 15 procent, som er blevet smittet på hospitalet eller er blevet indlagt af en anden grund "ud af alvoren af epidemien". Til det svarer Tyra Grove Krause:

- Det kan du godt sige, hvis du kun kigger på indlagte. Derfor ser vi også på antallet af patienter på intensiv, for hvis patienterne ligger på intensiv med en coronadiagnose og måske endda i respirator, må vi formode, at det skyldes corona, siger hun til DR.

/ritzau/