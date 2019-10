Skoler og læreruddannelse skal samarbejde tættere, så flere unge lærere bliver i faget, siger lærerdekan.

Færre lærere end tidligere forlader folkeskolen for at lave noget andet eller gå tidligt på efterløn eller pension. Men det er et problem, at for mange af de nyuddannede lærere forlader faget hurtigt igen.

Det siger Jakob Harder, der er dekan på Danmarks største læreruddannelse på Københavns Produktionshøjskole.

For mens det er lykkedes at få markant flere ældre lærere til at blive ved katederet, så er der fortsat frafald blandt de unge under 30 år

Kun 83,5 procent af undervisernes arbejdstid i folkeskolen dækkes ifølge Momentum af en person med læreruddannelse.

- At hver sjette af alle de lærere, som børnene møder, altså ikke har en lærerfaglig baggrund, det er ikke godt nok, siger Jakob Harder til Ritzau.

- Det er et klart problem, og som blot vil vokse blandt her i vores område med stigende børnetal.

Derfor skal der gøres mere for både at tiltrække nye studerende og fastholde de unge lærere, så de ikke efter kort tid i folkeskoen skifter fag, mener han.

- Som uddannelse skal vi forberede de studerende bedst muligt, og skolerne skal blive bedre til at modtage de nye lærere.

Han peger på, at Københavns Produktionshøjskole har haft succes med at lave samarbejder med kommuner blandt andet i Helsingør, hvor de studerende fra starten tilknyttes en skole.

Her får de en lærer som erfaren mentor, der kan give dem sparring, og hvor de undervejs kan prøve nogle af teorierne fra uddannelsen af direkte på en skole.

- Det er også oplagt, at skolerne bør lave en mere blød overgang mellem uddannelse og job. Så man som nyuddannet i den første tid kan vende tilbage og trygt drøfte nogle af de uundgåelige begynderproblemer med tidligere studiekammerater og undervisere, siger han.

En ny analyse fra Kommunernes Landsforenings (KL) nyhedsbrev, Momentum viser, at andelen af lærere, der stopper i folkeskolen er faldet for tredje år i træk.

Lærerforeningen og skolelederforeningen mener, der er faldet mere ro efter al turbulensen omkring folkeskolereformen.

Men de efterlyser også midler til at sikre og fastholde flere unge lærere, så børnene kan blive undervist af lærere med den rigtige faglige ballast.

