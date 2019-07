Næsten hver tredje enlige dansker har ikke råd til at holde en uges ferie væk fra deres hjem, viser ny undersøgelse.

Kufferten er pakket, flybilletten printet, eller bil og campingvogn står klar til afgang i indkørslen.

I disse uger drager danskere i tusindvis på ferie mod fremmede himmelstrøg eller i et sommerhus eller på en campingplads herhjemme.

Men for en del er sommerferien ikke lig med sangria, retsina eller selfies foran Eiffeltårnet eller Det Skæve Tårn i Pisa.

En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik og Eurostat viser nemlig, at hver ottende dansker ikke har råd til at holde ferie væk fra hjemmet.

Det er især enlige mødre og fædre, som har svært ved at finde plads i budgettet til ferie i enten ind- eller udland. Her svarer cirka hver tredje enlige forsøger, at de ikke har haft råd til at holde en uges ferie i ind- eller udland.

'At de enlige har færre penge at rejse for, hænger blandt andet sammen med, at de typisk er yngre, og at mange endnu ikke er etablerede på arbejdsmarkedet,' siger chefkonsulent ved Danmarks Statistik Jarl Quitzau i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Herudover har enlige med eller uden børn i modsætning til mange par kun én indkomst til at dække de faste udgifter til for eksempel husleje og opvarmning af bolig.'

Selv om det lyder af mange, viser undersøgelsen faktisk også, at antallet af danskere, som ikke har råd til ferie, er faldende.

Tallet toppede i 2014 med 17 procent, men derefter er det gået den rigtige vej.

Fra 2014 er andelen, der ikke har råd til ferie, faldet år efter år og landede i 2018 på 12 procent – altså omtrent samme niveau som i år 2009 og 2010.

Sammenligner vi os med landene omkring os, så er det relativt få danskere, som ikke har råd til at holde ferie, skriver Danmarks Statistik.

I EU som gennemsnit havde knap 28 procent ikke råd til en uges ferie det foregående år. Dog har flere personer i Norge, Sverige og Luxemburg råd til at holde ferie, end i Danmark.

I bunden af listen ligger flere af de lande, som vi ynder at besøge, når vi drager sydpå.

I Rumænien, Kroatien og Grækenland havde hele 59, 51 og 51 procent ikke råd til ferie det foregående år.