B.T. UNDERSØGER:



Rie Hyrland samler skrald. Det har hun gjort 66 gange på tre måneder. Hun samler ikke hver dag, men hver gang hun går tur, så tager hun skrald med sig og sørger for, at det bliver smidt ud. Målet er at samle skrald 365 gange.

»Det var mit nytårsforsæt, at jeg ville tage tre ting med, hver gang jeg er ude at gå - men det er lidt svært at begrænse sig,« siger hun.

For da 56-årige Rie Hyrland, der bor i Aabenraa, ved årsskiftet påbegyndte sin affaldsindsamling, fik hun sig noget af en overraskelse.

B.T.-serie Et liv med plastik Plastik er overalt. Det er praktisk og billigt, men det giver også et stort affaldsproblem. For en gennemsnitlig husstand smider ca. 1 kg ud om ugen. Meget af det plastik bliver ikke genanvendt, tonsvis ender i havene, i dyrene, vi spiser, og i naturen omkring os. I en artikelserie sætter B.T. fokus på, hvor meget plastikaffald vi producerer, og hvad det betyder for dig, os og verden omkring os. Følg familien Nielsen, som undersøger deres forbrug af plastik. Kom med på plastikkens rejse fra skraldespand til sorteringsanlæg. Bliv klogere på plastik i din hverdag KILDER: Danmarks Naturfredningsforening

Mængden af skrald var langt større, end hun havde forventet.

Rie Hyrland er ikke alene om at rydde op efter andre i naturen. Flere tusinde danskere finder sammen i Facebook-grupper, hvor de dagligt deler billeder og oplevelser fra deres frivillige affaldsindsamling. Hvert år inviterer foreninger, kommuner, virksomheder og privatpersoner også på lokale affaldsindsamlinger i hele Danmark.

Søndag 31. marts samler flere hundredetusinde dansker - herunder 146.000 børn - skrald sammen ved mere end 1200 mødepunkter i landet.

Fokuset for den årlige Affaldsindsamling er i 2019 på de godt og vel 8 millioner cigaretskodder, som havner på gaden og i naturen.

Rie Hyrland samler affald hver gang hun går en tur. Hun deler billederne på både Facebook og Instagram. Foto: Rie Hyrland Vis mere Rie Hyrland samler affald hver gang hun går en tur. Hun deler billederne på både Facebook og Instagram. Foto: Rie Hyrland

Og cigaretskodder indeholder mikroplastik.

Når Rie Hyrland går ud på sine ture, samler hun plastikaffald i alle afskygninger.

Plastikflasker, hundeposer, slikposer og små stykker farverigt emballage, der har rejst med vinden og regnvandet.

I den danske natur flyder det med alt fra cigaretskodder til dåser og glas. Men plastikaffaldet er det værste.

Så lang tid er naturen om at nedbryde plastikaffald Mælkekartoner – 2 år

Ispapir – 2 år

Cigaret-skodder – 4 år

Kapsler – ca. 100 år

Plastikposer – 400 år

Plastikflasker – 500 år KILDE: Kilde: Institut for Miljøvurdering

Plastik udleder nemlig miljøskadeligt mikroplast, som ophobes i naturen og kan ende i vores drikkevand og fødevarer.

En af dem, som vil forhindre, at vi drukner i plastikaffald, er Rie Hyrland. Hun har over tid samlet så meget skrald, at hendes lokale skov næsten er blevet grøn og ren igen.

Men langs hovedvejen, der hvor hun bor, er det nærmest umuligt at komme mængden af skrald til livs. Hun er næsten sikker på, at det er bilister, der smider det ud af vinduet, når de kører forbi.

»Der ligger mest skrald der, hvor der ikke er huse, så de må jo smide det ud af vinduet, hvor de ikke bliver set,« siger hun.

Men det er ikke det eneste sted, der ligger meget skrald. I weekenden var hun forbi et industriområde. Hun forlod det med fem store sække fyldt med skrald.

Hver gang Rie Hyrland er ude og samle skrald, lægger hun et billede af det op på både Instagram og Facebook. Det er vigtigt for hende at sprede budskabet, så flere vil gøre ligesom hende.

»Jeg samler, fordi det er dårligt for miljøet med alt det skrald i naturen - men også fordi det ser så grimt ud, når det flyder med dåser, papir og plastik.«

I dag har Rie Hyrland samlet skrald i naturen 66 gange, og hun har ikke tænkt sig at stoppe, før hun når de 365.