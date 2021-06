Hele 237 biler kørt af vanvidsbilister er blevet beslaglagt på blot 74 dage. Det svarer til mere end tre om dagen.

Det overrasker medlem af Transportudvalget Dennis Flydtkjær (DF). Men der er en kendsgerning, der overrasker endnu mere.

»Jeg synes, det er overraskende, at det gælder for næsten 25 procent af de beslaglagte biler, at føreren ikke er dansk statsborger.«

Det er hans umiddelbare kommentar til, at nye tal fra Rigspolitiet viser, at 54 af de 237 biler – svarende til knap hver fjerde af de beslaglagte køretøjer – er ført af ikke-danske statsborgere.

Det viser en opgørelse fra perioden efter 31. marts, hvor politiet har kunnet konfiskere en bil, selv om det ikke er ejeren selv, som har kørt vanvidskørsel i den.

Christian Berthelsen, politiassistent i Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet, fortæller, hvad ordensmagten ved om vanvidsbilisterne:

Otte personer har bopæl i udlandet og betegnes som turister

To er fra Grønland

Én er asylansøger

Én udlænding har haft ulovligt ophold i Danmark

Og så er der 42 personer, der er bosat i Danmark, men som ikke har dansk statsborgerskab. Der er endnu ikke klarhed over deres nationalitet, men arbejdet med at få denne vished er i gang, lyder det.

»Vi kender ikke nationaliteten på alle. Men vi ved, at der er otte personer med bopæl i udlandet, og dem kender vi nationaliteten på. Det er polakker, svenskere, tyskere, hollændere, litauere og nordmænd, så det er en god blanding, hvor der altså primært er tale om EU-borgere fra både østeuropæiske og vesteuropæiske EU-lande samt Norge,« siger Christian Berthelsen.

»Danmark er jo et transitland, så selvfølgelig kører der en del udlændinge her i landet,« konstaterer han.

Er det ikke overraskende, at hver fjerde beslaglagte bil er ført af en udlænding?

»Det er klart, at det kan se ud, som om der er en overrepræsentation af udlændinge, men jeg har været færdselsbetjent i mange år og har også sigtet en del udlændinge for at overtræde færdselsloven. Står jeg i et motorvejskryds ved Fredericia og Kolding, så ser jeg rigtig mange udenlandske køretøjer, så for mig er det her ikke et tal, der springer i øjnene,« siger han.

Vanvidsbilisme: De nye regler Fra 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særlig grove færdselsforseelser. En af følgende skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Selvom det ikke kan læses direkte i tallene, formoder både Dennis Flydtkjær og transportminister Benny Engelbrecht, at det vil vise sig, at flere af de 42 personer, hvis nationalitet lige nu er uklar, vil være tilknyttet bandemiljøet.

»En af grundene til, at vi lavede de her regler, er, at vi gerne vil komme efter banderne, som bruger leasede biler til at køre for hurtigt. Vi ved, at personer med indvandrerbaggrund har en overrepræsentation i banderne, og det kunne tyde på, at det også gælder for vanvidsbilister,« siger Dennis Flydtkjær og fortsætter:

»Men om det skulle være svenskere eller nordmænd, der kører vanvidsbilisme i Danmark, fremgår jo ikke i tallene. Det er dog ikke min formodning, at det er dét, der er tilfældet.«

Hvis du har en videoptagelse af vanvidskørsel, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv en mail til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

Benny Engelbrecht siger:

»Man skal jo altid passe på med fordomme. Der har jo været en indikation af, at der var en sammenhæng mellem de bandekriminelle miljøer og noget af den uhensigtsmæssige kørsel, der var.«

»Der er desværre også rigtig meget, der handler om at være alkoholpåvirket. Der vil jeg gætte på, at der ikke er en korrelation mellem etnisk baggrund, og om man kører meget fuld.«