De danske skoledrenge går grundlæggende ind for ligestilling. Men ikke lige så meget som tidligere. Og langt fra lige så meget som pigerne.

Det afslører svar fra 4.769 danske teenagere i 8. klasse landet over.

Børnene er blevet præsenteret for syv forskellige udsagn, som de har erklæret sig enige eller uenige i.

»Kvinder skal holde sig ude af politik,« lyder et af udsagnene for eksempel. Det bifalder hver syvende dreng.

Og næsten hver femte dreng er enig i, at mænd har mere ret til arbejde end kvinder, hvis der ikke er mange ledige job.

Hver fjerde dreng mener desuden, at mænd er bedre kvalificerede til at være politiske ledere end kvinder.

»For første gang ser vi et fald blandt drengenes identifikation med ligestilling. Til trods for at drengene går ind for ligestilling, gør de det i mindre grad end tidligere,« siger lektor Jonas Lieberkind fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.

Svarene stammer fra en stor international undersøgelse ved navn ICCS 2022 og har ikke tidligere været offentliggjorte. De mere end 4.000 danske børn, der har deltaget i undersøgelsen, fordeler sig på 249 skoleklasser og 134 forskellige skoler.

Foto: ICCS 2022, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet Vis mere Foto: ICCS 2022, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Foto: ICCS 2022, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Lektor Jonas Lieberkind har været med til at lave den danske del af undersøgelsen. Han hæfter sig ved, at drengenes opbakning til ligestilling er faldet imodsætning til pigernes.

»Vi plejede at se en stigende tendens, hvad angår demokratisk dannelse. Unge blev mere og bedre demokratisk dannede. Men den udvikling har vendt,« siger han.

Fra 2009 til 2016 steg drengenes opbakning til ligestilling markant, men i den tredje og seneste undersøgelse fra 2022 falder opbakningen. Faktisk til et niveau lige under resultatet i 2009.

»Det bemærkelsesværdige er, at pigernes kurve fortsætter opad, mens drengenes tager en vending. Pigernes og drengenes linjer begynder at adskille sig,« siger Jonas Lieberkind.

Lektor Jonas Lieberkind kalder svarene"vildt interessante". Vis mere Lektor Jonas Lieberkind kalder svarene"vildt interessante".

Kan det være, at drengene tager lidt pis på spørgsmålene i sådan en undersøgelse?

»Arh. Hvis det skal give udslag i undersøgelsen, så skal alle drenge vælge at tage pis på det på lige præcis den samme måde. Vi frasorterer svar, som går i øst og vest,« siger han.

Sammenlignet med drenge fra andre europæiske lande ligger de danske drenges opbakning til ligestilling stadig over gennemsnittet, viser undersøgelsen.

Prøv selv at tage stilling til de syv udsagn herunder:

"Mænd og kvinder skal have samme muligheder for at deltage i landets styre." Hvor enig eller uenig er du? Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig "Mænd og kvinder skal på alle måder have de samme rettigheder." Hvor enig eller uenig er du? Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig "Kvinder skal holde sig ude af politik." Hvor enig eller uenig er du? Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig "Når der ikke er mange ledige jobs, skal mænd have mere ret til et arbejde end kvinder." Hvor enig eller uenig er du? Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig "Mænd og kvinder skal have samme løn, når de laver samme slags arbejde." Hvor enig eller uenig er du? Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig "Mænd er bedre kvalificerede til at være politiske ledere end kvinder." Hvor enig eller uenig er du? Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig "Der bør være lige mange mænd og kvinder i Folketinget." Hvor enig eller uenig er du? Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

