Er det i orden at melde sig syg fra arbejde i en kortere periode, hvis man er ramt af kærestesorg?

Ja, mener hver fjerde dansker i en ny undersøgelse, som analyse- og rådgivningsvirksomheden Epinion har foretaget for DR Nyheder.

Nej, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

De siger, at sygemeldinger er tiltænkt decideret sygdom.

Har man ondt i hjertet, må man tale med sin chef, om der ikke er en måde, man kan løse det på.

F.eks. ved at møde senere, bytte en vagt med en kollega eller bruge en feriedag på at holde fri, lyder det fra arbejdsgiverforeningen.

Hos fagforeningen Lederne, der repræsenterer omkring 108.000 medlemmer, er svaret dog et andet.

Her fortæller teamchef og ledelsesrådgiver Michael Uhrenholdt, at man som leder skal stole på sine ansattes dømmekraft af arbejdsevnen i situationen.

»Vedkommende har vurderet, at han eller hun ikke er i stand til at varetage sit arbejde, og derfor sygemelder vedkommende sig. Hvad vedkommende er syg af, rager ikke arbejdsgiveren. Jeg er nødt til som leder at stole på min kollega og medarbejder. Jeg behøver ikke gå ind i alt muligt om, hvorfor og hvordan,« siger han til DR.

Selvom kærestesorger kan ramme hårdt, understreger psykolog Marianne Schøler, der arbejder for organisationen ungliv.dk, at man ikke skal gøre kærestesorg til en psykiatrisk lidelse.

Men man skal som samfund rumme og anerkende, at kærestesorger opleves forskelligt, mener hun.

For nogle vil det således kræve et par dages sygemelding fra arbejde, for andre vil det kræve et kram, og så kan de godt komme op på hesten igen.