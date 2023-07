Hver fjerde parcelhusejer må opgive at sælge boligen, viser nye tal som Finans har analyseret.

Parcelhusmarkedet er det største og mest udbredte boligmarked i Danmark, og her er salgsprocenten faldet med 3,5 procentpoint siden sidste år.

De er et udtryk for, at der flere steder i landet mangler interesserede købere, mener kommunikationsdirektør på Boligsiden.dk, Birgit Daetz.

Salgsprocenten for parcelhuse lå i juni på 74,5 procent

Tallet er udtryk for, hvor mange boliger der reelt bliver solgt, sammenholdt med hvor mange der tages af markedet.

Mens det går ned ad bakke for salget af parcelhuse, stiger salgsprocenten for både ejerlejligheder og sommerhuse.

»Udbuddet af både sommerhuse og ejerlejligheder er på et forholdsvist lavt niveau samtidig med, at der er en stigende købelyst. Det gør, at der i nogle tilfælde er en større efterspørgsel, end der er varer på hylderne,« siger Birgit Daetz.