Til efteråret kan danske lønmodtagere få udbetalt deres indefrosne feriepenge.

Men mange vil takke nej til at få de flere tusinde kroner nu - og det er et problem, mener økonom.

En ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Berlingske viser, at hver fjerde dansker ikke vil have udbetalt de indefrosne feriepenge.

Hvis det står til troende, kan det få regeringens plan for at stimulere dansk økonomi ved at øge privatforbruget til at skride.

Beskæftigelsesministeriet vurderer i lovforslaget om udbetalingen af de indefrosne feriepenge, at det vil føre til øget privatforbrug - og at beskæftigelsen derfor vil stige med 7.000 personer.

Det kommer dog næppe til at ske, hvis så mange danskere lade feriepengene blive stående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

»I Beskæftigelsesministeriets lovforslag forventer man en beskæftigelseseffekt på 7.000 personer. Men i dette regnestykke har man antaget, at alle får deres feriepenge udbetalt. Hvis en fjerdedel lader deres penge stå i den nye LD-fond, så bliver stimulieffekten mindre,« siger cheføkonom i tænketanken Cepos, Mads Lundby Hansen, til Berlingske.

Overfor B.T. har både han slået på tromme for, at de danske lønmodtagere slet ikke blev stillet overfor valget.

De burde helt automatisk få feriepengene udbetalt.

»Pengene burde udbetales automatisk til danskerne. Regeringens forslag vil indebære, at nogle danskere ikke vil søge om udbetaling af feriepenge, fordi de ikke kan overkomme ansøgningsprocessen,« siger Mads Lundby Hansen til B.T.

Og ikke nok med det.

Stod det til Mads Lundby Hansen og flere finansordførere fra den borgerlige opposition, skulle de danske lønmodtager have alle de fem ugers indefrosne feriepenge udbetalt nu.

Et flertal i Folketinget besluttede i juni, at danskerne skal have mulighed for at få tre ugers feriepenge udbetalt.

»Danskerne skal som udgangspunkt have alle deres indefrosne feriepenge her til efteråret. Dansk økonomi har det hårdt, så det giver god mening også at se på de sidste to ferieuger,« siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

Hvis alle fem ferieuger bliver udbetalt, vil en gennemsnitlig lønmodtager, som tjener 400.000 kr. om året, få 26.200 kr. udbetalt efter skat.

Herunder kan du se, hvor mange penge, du vil få mellem hænderne, hvis alle feriepengene bliver udbetalt nu.

Til efteråret vil partierne bag aftalen om de indefrosne feriepenge igen sætte sig sammen og beslutte, om de sidste to ugers feriepenge også skal ud at svømme.